Como é ver a F1 no Senna Club, o espaço exclusivo inaugurado neste ano em Interlagos

Você já imaginou ver o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 no espaço mais badalado do Autódromo de Interlagos, como se estivesse literalmente em um clube com toda temática Senna – incluindo a presença da própria família do tricampeão e itens originais do piloto? A reportagem esteve neste domingo, 3, no Senna Club, hospitality center criado neste ano e que deve ser expandido para mais países em 2025.

A corrida da F1 na capital paulista foi recheada de grandes homenagens aos 30 anos de legado deixado por Ayrton Senna, com ações envolvendo grandes pilotos da história da categoria como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Além das ações de pista e eventos fora do autódromo, o ano de 2024 também foi marcado pela inauguração deste amplo espaço dedicado a Senna, onde os convidados puderam acompanhar tudo o que acontecia no circuito.

Um dos pontos altos do Senna Club é a vista, que inclui algumas das principais curvas de Interlagos, como a Descida do Lago, Laranjinha, Pinheirinho e Junção. O local também contava com telões, TVs, bares com os mais variados drinks, além de um menu fino de comidas. Uma curiosidade é que você podia pedir o famoso prato preferido de Ayrton Senna: arroz, feijão, bife e batata frita, que o piloto sempre pedia quando volta de suas viagens internacionais.

Em horário pré-determinado, os convidados também puderam visitar os boxes e conferir de perto as máquinas da F1. No Senna Club, não faltaram atrações: a família Senna selecionou cuidadosamente a memorabilia exibida no local, incluindo itens marcantes da carreira do piloto, como capacetes, macacões, troféus, a icônica Lotus 99T da temporada de 1987 e o kart da última disputa com Alain Prost.

Destaque também para itens pessoais como um terno, sapatos e relógio que até hoje são guardados e catalogados pelo memorial e acervo familiar. Também estavam lá capacetes originais dos anos dos títulos mundiais (1988, 1990 e 1991) junto com as placas comemorativas de campeão do mundo emitidas pela FIA. Verdadeiras relíquias que raramente são expostas.

O espaço Senna Club recebeu diversas presenças ilustres. Viviane Senna, irmã de Ayrton, além dos sobrinhos Bianca, Bruno e Lalalli Senna acompanharam o GP no local e interagiram com os convidados e celebridades presentes, como a ginasta Rebeca Andrade, a skatista Raíssa Leal, o nadador Bruno Fratus e os pilotos Cacá Bueno e Gabriel Bortoleto.

O hospitality center ainda recebeu esculturas da “Nosso Senna Collection”, produzidas pela artista Lalalli Senna e um stand especial com espaço exclusivo com detalhes do Senna Tower, projeto arquitetônico da FG Empreendimentos com a marca Senna que fará o prédio residencial mais alto do mundo em Balneário Camboriú (SC), com mais de 500 metros de altura e cuja concepção artística também é assinada por Lalalli.

"Não teria lugar melhor para estrear o Senna Club do que em Interlagos, uma pista tão marcante na história do Ayrton e os fãs de automobilismo. Foi uma interação incrível com o público e tenho certeza que este será o primeiro de muitos", diz Bianca Senna, CEO da Senna Brands.

O sucesso em Interlagos também permite com que outras praças da F1 no futuro recebam esse hospitality, incluindo pistas onde Ayrton Senna fez história, como o GP onde ele tem o recorde de vitórias até hoje: Mônaco.