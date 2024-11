GP São Paulo de F1 2024 tem mais de 400 marcas envolvidas; veja as principais ativações

A Fórmula 1 está volta à capital paulista para mais uma edição do Grande Prêmio São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O evento, que começou nesta sexta, 1, e vai até domingo, 3, deve reunir cerca de 300 mil fãs de automobilismo e movimentar aproximadamente R$ 2 bilhões, um aumento de 21% em relação aos R$ 1,64 bilhão registrados no ano passado, segundo projeção da Prefeitura.

Além de gerar um impacto econômico recorde, a competição se destaca pela crescente participação de marcas. Neste ano, mais de 400 empresas estão envolvidas, alta de 30% a 35% em relação a 2023, segundo Francisco Matos, diretor executivo do Grande Prêmio São Paulo. Mais que uma corrida de automobilismo, o evento já é considerado uma valiosa plataforma de experiências e negócios.

"O ingresso mais barato custava R$ 900, enquanto o mais caro chegava a R$ 40 mil. Ambos são vendidos rapidamente. Mas quase 70% da nossa receita provém de patrocínios e serviços de hospitalidade", conta Matos.

Para fortalecer a conexão com os consumidores e se destacar entre pilotos, personalidades e escuderias, tanto a organização do evento quanto as marcas prepararam uma série de ativações e experiências interativas, dentro e fora das pistas. Entre os patrocinadores globais, destacam-se Lenovo e Heineken, além de parceiros locais como Mubadala, American Express e Porto, que contarão com colaborações especiais de Raízen e Qore DTVM.

A programação completa inclui, ainda, homenagens a Ayrton Senna e atrações interativas, especialmente criadas para impulsionar o engajamento e a visibilidade das marcas.

As principais ativações e experiências promovidas por marcas no GP São Paulo

Heineken

No espaço da Heineken no GP São Paulo de F1, o Heineken Village, a marca de cervejas celebra o piloto Ayrton Senna com a campanha "Senna - Hoje e sempre nos unindo". Localizado dentro da pista de Interlagos, o local oferece uma variedade de atrações em uma área de 30 mil metros quadrados.

Além de homenagens ao ícone do automobilismo, o Village conta com zonas multifuncionais que incluem bares temáticos, uma tirolesa sobrevoando a pista, simuladores de corrida e sets de música eletrônica. Entre as novidades, destacam-se a Senna Legacy Arena, onde os visitantes podem reviver momentos marcantes da carreira de Senna, e a The Colors of Brazil, uma galeria de arte ao vivo com obras do artista de rua Snek.

Outro destaque é o lançamento do Senna Driven, um projeto musical que apresenta DJs e um álbum especial em homenagem a Senna. As ativações interativas, como o Player 0.0, um campeonato virtual, completam a experiência.

Bombay Sapphire

A marca de gin Bombay Sapphire se apresenta como o gin oficial da festa do GP de São Paulo de F1, a Celebrate, realizada no hotel Rosewood São Paulo. O evento, que antecede a corrida no domingo, 3, contará com DJs de renome internacional, como Gutto Serta, Anna de Ferran e Vanjee.

A marca também colabora com o Sweet Secrets para oferecer coquetéis exclusivos, criados por Matheus Cunha, que enfatizam sabores frutados, picantes e florais.

Gerdau

A Gerdau contribui para a modernização do Autódromo de Interlagos fornecendo aço 100% reciclável, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis na construção e manutenção de grandes estruturas de eventos.

Porto

Para homenagear os pilotos brasileiros de Fórmula 1, a Porto organizou uma ação especial no autódromo de Interlagos. A empresa convidou crianças do Instituto Porto, corretores, prestadores da Porto Serviço e seus colaboradores para pintar de azul as faixas (zebras) da pista e escrever os nomes de pilotos brasileiros.

Fanzone

Localizada no Kartódromo Ayrton Senna, a Fanzone promete uma agenda com shows ao vivo, ativações interativas e talks com famosos pilotos do grid atual. Pela primeira vez no Brasil, o evento também inclui performances de artistas como Jorge Aragão e Alok, proporcionando uma combinação de música e esporte.

American Express

Agora patrocinadora global da Fórmula 1, a American Express oferece a seus associados benefícios exclusivos em eventos selecionados, incluindo a corrida em SP. Com acesso antecipado a ingressos e experiências de hospitalidade, os clientes contam com uma experiência exclusiva em parceria com a marca.

Raízen (Shell V-Power Etanol)

Em colaboração com a Senna Brands, a Raízen lança o novo Shell V-Power Etanol, um biocombustível aditivado, que foca na sustentabilidade e no desempenho dos automóveis. A campanha de divulgação do novo produto inclui um filme, patrocínio de eventos e conteúdo digital, visando educar o público sobre os benefícios ambientais do etanol. Durante o GP, a marca também terá uma arquibancada exclusiva e um simulador utilizado pelos próprios pilotos de F1.

Claro

Claro é a operadora oficial do GP São Paulo e ampliou sua cobertura 5G no Autódromo de Interlagos, além de oferecer Wi-Fi gratuito para os visitantes. O objetivo é garantir uma boa experiência digital ao público. A operadora também engaja seus clientes através de promoções exclusivas e a oportunidade de ganhar um capacete autografado por Enzo Fittipaldi.

McDonald's

O McDonald's transformou sua loja na Avenida Paulista em um espaço temático de F1. No Méqui 1000 há um carro temático na fachada e espaços instagramáveis com taças e capacetes. O drive-thru foi transformado para simular a emoção de uma pista, com pinturas que remetem às curvas e ao grid de largada.

Zoox Smart Data

Zoox Smart Data irá gerenciar a análise de dados do evento, otimizando a experiência do público e as estratégias de marketing através de insights detalhados sobre os participantes e as atividades do Grande Prêmio.

Revo

A Revo oferece um serviço de transporte aéreo exclusivo para o GP São Paulo, proporcionando viagens rápidas e seguras com partida do Aeroporto Internacional de Guarulhos ou do heliponto na Avenida Faria Lima até o autódromo. A empresa também prepara um lounge especial para recepcionar seus clientes.