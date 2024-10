Heineken celebra Ayrton Senna como símbolo de união entre os brasileiros

Com a proximidade de mais uma edição do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a Heineken, patrocinadora global da F1, celebra o legado de um dos maiores esportistas do Brasil: Ayrton Senna. Na campanha ‘Hoje e sempre nos unindo’ com o filme The Toast, lançada na última semana, a marca homenageia o piloto tricampeão mundial com um filme que mostra quanto Senna atravessa gerações e continua presente na vida e na cultura dos brasileiros.

"Para nós, é uma grande honra prestar um tributo a Ayrton Senna, um dos maiores ídolos de todos os tempos. Senna é um símbolo de determinação e superação, e sua trajetória sempre uniu e inspirou milhões de brasileiros. A Heineken se orgulha de poder homenagear sua história, reunindo pessoas para celebrar seu legado e seus inesquecíveis marcos", afirma Cecília Bottai, VP de marketing do Grupo Heineken no Brasil.

O novo filme da Heineken convoca os brasileiros a brindar esse ídolo internacional que, hoje e sempre, une e emociona o país. Criada pela LePub São Paulo, a campanha 360° destaca como Senna e Heineken continuam unindo os brasileiros ao longo dos anos, representado por um gesto icônico que une ambos: o brinde.

Segundo Cecília, além da relação com a Fórmula 1, Heineken e Senna se conectam por serem ícones que estimulam união, encontros e celebrações.

Para nós, o Ayrton Senna representa muito mais do que um piloto de sucesso. Ele representa a beleza de unir as pessoas, celebrar e vibrar pelas vitórias, fortalecendo laços e criando memórias inesquecíveis. E a Heineken aprecia e homenageia as emoções e os bons momentos”, analisa.

Um brinde ao Senna

Dirigido pelo cineasta argentino Armando Bo, vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2015 com Birdman, o filme The Toast é uma grande celebração de Ayrton Senna entre os brasileiros.

Com imagens da primeira vitória do piloto em Interlagos, em 1991, o vídeo traz diferentes celebrações em torno da figura do piloto, além de participações especiais como a de Alain Prost, maior rival de Senna nas pistas. A conexão da marca com o piloto é endossada por Ana Simões, diretora executiva de marketing da Senna Brands. “O Ayrton sempre teve um perfil agregador, de querer estar perto das pessoas. Ele também unia gerações em frente à TV, unia os fãs para acompanhar as corridas e une o mundo para celebrar o seu legado. A campanha da Heineken traduz esse sentimento em uma homenagem repleta de significado”, comenta.

#ObrigadoSenna

Cecília lembra que, em 2019, a Heineken também produziu um filme sobre Senna. Criado pela Publicis Brasil, o vídeo “Obrigado”, veiculado na TV e no online, mostrava como a história do Brasil e do piloto se mesclam, ressaltando como a bandeira do país também era um símbolo diferenciado nas mãos de Senna.

O filme fez parte da campanha #ObrigadoSenna, ação que convidou os fãs a responderem nas redes sociais à pergunta “O que Ayrton Senna representa para você?”. Cada postagem compartilhada utilizando a #ObrigadoSenna gerou a doação ao Instituto Ayrton Senna.

“Senna mexeu e ainda mexe com um país inteiro. Com o mundo, talvez. É uma honra termos a oportunidade de ter esse legado perto de nós e contribuir com mais uma homenagem a um dos maiores ídolos de todos os tempos.”

Ídolo atemporal

De acordo com a Heineken, a resposta do público em relação às ações envolvendo o piloto é sempre positiva, inclusive entre pessoas de idades bem diferentes. “Até quem não o acompanhou correr ao vivo, tem histórias e se emociona”, conclui.

Pensando nesse público gigantesco, em 2023, a Heineken fechou uma parceria com a Netflix para a primeira produção ficcional sobre Ayrton Senna. Com Gabriel Leone interpretando o piloto, a minissérie Senna estreia no próximo dia 29 de novembro.

GP São Paulo de F1 2024

O GP São Paulo de F1 é o principal evento internacional recorrente do calendário esportivo brasileiro. Na edição de 2023, durante três dias o evento reuniu 267 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, injetando mais de R$ 1,64 bilhão na economia local.

Como patrocinadora global da F1, desde 2010 a Heineken investe 10% de toda sua verba de marketing em ações de consumo consciente, além de trabalhar para que seus consumidores sejam conscientes em relação ao combo bebida e direção. Marca patrocina o evento desde 2016 e desde 2021 é vinculou seu patrocínio a Heineken 0.0, versão zero álcool da cerveja.

Neste ano, o GP São Paulo de F1 acontece nos dias 1o, 2 e 3 de novembro, novamente no Autódromo de Interlagos. Em mais uma edição, a Heineken terá o Heineken Village, espaço que busca proporcionar uma experiência completa para os fãs de automobilismo. Localizado a apenas 30 metros da pista, o local oferece a chance de assistir à ação bem de perto, seja relaxando no gramado, seja aproveitando a Estrela, um setor exclusivo e premium com open bar e food, além de entretenimento contínuo durante os três dias com shows, apresentações de DJs e uma variedade de produtos oficiais da F1.

Segundo Cecília, nesta edição o público pode esperar uma série de novidades e atrações no line-up do espaço exclusivo. “Ainda não posso dar muitos spoilers, mas o Heineken Village traz ao público uma experiência completa, imersiva e envolvente aos fãs de automobilismo, unindo essa paixão com música e celebração e refletindo em nosso compromisso como marca de fomentar cultura e entretenimento”, conclui.