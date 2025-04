Com balsa no Rio Pinheiros e shows, Amstel promove ‘carnaval holandês' em SP (de graça)

A Amstel, marca do portfólio do Grupo Heineken, anunciou a segunda edição do King’s Day (ou Dia do Rei) em São Paulo como parte de sua estratégia para fortalecer o vínculo entre sua origem holandesa e o mercado brasileiro. O evento gratuito, realizado nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio, promove uma releitura do feriado holandês às margens do Rio Pinheiros, com ativações que também se estendem à cidade de Amsterdã e a mais de 250 bares no Brasil.

A ação faz parte do posicionamento da marca de cerveja puro malte como um conector cultural entre Brasil e Holanda, utilizando o King’s Day — data nacional na Holanda em homenagem ao rei Guilherme Alexandre — como mote principal. No Brasil, o evento incorpora elementos do samba, gênero musical escolhido como símbolo da celebração.

“Somos uma marca holandesa, que tem o Brasil como nosso principal mercado. Ao trazermos o ‘carnaval holandês’, o King’s Day, para todo o Brasil por meio das ativações nos bares, e para São Paulo com este evento proprietário, trazemos ao público a celebração da nossa origem conectada à festividade intrínseca ao povo brasileiro. Se a festa por lá comemora o rei, por aqui comemoramos com a nossa majestade: o samba”, diz João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil.

O evento em São Paulo oferece ao público passeios gratuitos de balsa pelo Rio Pinheiros, saindo da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária, com embarques a cada meia hora. Cada embarcação comporta até 100 pessoas e conta com bar temático e música ao vivo. O local escolhido para as celebrações é a ciclovia do Rio Pinheiros, em frente ao Parque Cândido Portinari.

Segundo Guilherme Bailão, diretor de patrocínios e experiências de marcas do Grupo Heineken, a proposta, assim como na edição anterior, é proporcionar uma ocupação do espaço público semelhante ao que ocorre nos canais e rios da Holanda durante o feriado.

“Seguiremos tendo os passeios de balsa no Rio Pinheiros, remetendo aos barcos cheios de 'foliões' espalhados pelos canais e rios holandeses durante o Kings Day. Tudo isso envolto de muito samba, ritmo que faz parte da vida dos brasileiros. Será, por meio dele, que vamos promover e apresentar nossas credenciais de marca”, diz.

Amstel celebra o espírito livre de Amsterdã às margens do Rio Pinheiros (Amstel/Divulgação)

Música e comidas típicas

Conhecido como o “carnaval holandês”, o King’s Day é celebrado oficialmente em 27 de abril, data de nascimento do rei Guilherme Alexandre. Quando a data cai em um domingo, como neste ano, a comemoração é antecipada para o sábado. Ainda assim, a festa se estende por todo o mês, com eventos ao ar livre, barcos nos canais e rios, e ruas tomadas pelo laranja – cor associada à família real dos Países Baixos.

Inspirada na tradição holandesa, a edição paulistana do King’s Day propõe uma experiência sensorial que celebra os laços entre Brasil e Holanda por meio da música, arte, gastronomia e cerveja. O samba será o ritmo predominante no evento, que também terá o público vestido de laranja, cor símbolo da monarquia dos Países Baixos.

A programação da primeira semana inclui shows de Leci Brandão com participação de Ju Moraes, no dia 26, e Fundo de Quintal, no dia 27. DJs e rodas de samba também estão previstos. A programação dos dias 3 e 4 de maio ainda será divulgada.

Evento é gratuito em SP e conta com samba e passeio de balsa pelo Rio Pinheiros (Divulgação)

Marcelo D2 em Amsterdã

Em um movimento complementar, a marca também levará uma roda de samba para os canais de Amsterdã, sob o comando de Marcelo D2. O artista se apresenta no dia 26 de abril em uma balsa na capital holandesa, reforçando a estratégia de internacionalização simbólica do samba como parte da narrativa da marca.

"Estou muito animado em cantar, tocar e levar o samba ao King’s Day, além da possibilidade, com a parceria da Amstel, de representar o samba para todos os lugares do mundo, colocando-o onde ele realmente merece, né? No trono majestoso", diz Marcelo D2.

O cantor e compositor atua como embaixador da plataforma “Vem Pra Roda”, que busca consolidar a Amstel no universo do samba. A presença em Amsterdã tem como objetivo ampliar o alcance da campanha, gerando visibilidade global e associando a marca a atributos culturais e de autenticidade.

Ações em bares no Brasil

Além das ativações em São Paulo e na Holanda, a campanha também se expande para bares de todo o Brasil, com ambientações temáticas, distribuição de brindes e ações de visibilidade. A intenção é replicar a atmosfera festiva do King’s Day e criar pontos de contato com o consumidor em escala nacional.

O calendário de ativações anunciado para este ano dá continuidade à ação realizada pela Amstel em 2024, quando a marca ocupou o mesmo trecho do Rio Pinheiros com estrutura semelhante. Segundo a empresa, a repetição do formato reflete a intenção de associar a data ao território da marca no Brasil.

A Amstel afirma que a iniciativa faz parte da estratégia de aproximar a marca de elementos culturais e territoriais por meio de eventos proprietários. A companhia vê na combinação entre a festa holandesa e o samba brasileiro uma forma de estabelecer conexões com o público local e expressar sua proposta de marca.

A escolha pelo Rio Pinheiros, segundo a empresa, está ligada ao interesse em ocupar espaços urbanos que passaram por processos de revitalização. A Amstel cita como exemplo anterior a instalação de um bar flutuante no lago da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, cujo lucro de R$ 680 mil foi destinado a negócios sustentáveis na cidade.

Ingressos e acesso ao local

As celebrações do King’s Day em São Paulo terão entrada gratuita, com ingressos disponíveis a partir de 21 de abril no site da Amstel, que concentrará as informações sobre datas, atrações, line-up e lotes. Ao selecionar a opção “resgatar”, o público será direcionado à plataforma Sympla para garantir sua entrada.

A distribuição dos ingressos será dividida em duas etapas: no dia 21 para o primeiro fim de semana do evento, e no dia 28 para o segundo. As entradas só poderão ser retiradas em pares, sem a opção de convites individuais. O evento é limitado a 1.000 pessoas por dia e é produzido pela agência Atenas.ag, responsável também pela criação da plataforma “Vem Pra Roda”, que sustenta as ações da marca no território do samba.

Serviço

Kings Day em São Paulo

Dias: 26 e 27 de abril, 3 e 4 de maio de 2025

Local: Ciclovia do Rio Pinheiros - Ponte do Jaguaré, São Paulo (Trecho em frente ao Parque Cândido Portinari)

Horário: das 15h às 22h

Ingressos: os links para garantir os ingressos gratuitos estarão disponíveis nos dias 21 e 28 de abril no site oficial da Amstel - Kings Day