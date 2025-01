Heineken destina lucro de R$ 680 mil de bar flutuante para negócios sustentáveis em Curitiba

Desde 2023, a companhia de bebidas Heineken conta com bares flutuantes em corpos d’água de grandes cidades brasileiras. A criação busca levar o público a repensar as áreas urbanas de forma mais sustentável, pensando nos esforços para a recuperação do meio ambiente. Depois de passar pelo rio Pinheiros, em São Paulo, o bar chegou ao lago da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, em novembro.

Agora, o Grupo Heineken anuncia que todo o lucro do bar flutuante em Curitiba será utilizado para apoiar e impulsionar projetos de inovação e sustentabilidade da capital paranaense. São ao R$ 680 mil direcionados a melhoria do meio ambiente na área urbana de forma responsável.

Os projetos finalistas serão escolhidos a partir de critérios como a circularidade de materiais, energias renováveis, adaptação climática e educação ambiental.

A diretora de comunicação e branding de Heineken no Brasil, Beatrice Jordão, conversou com a EXAME com exclusividade e contou sobre a ação. Para a executiva, a seleção de projetos de sustentabilidade e a reversão do lucro do bar flutuante para o apoio a essas iniciativas representam um importante passo na conscientização da população e no incentivo a negócios sustentáveis. “Queremos estimular que novas ideias, projetos e inovações que prezam a sustentabilidade ganhem espaço no cotidiano das pessoas”, explica.

A aceleradora de negócios de impacto Quintessa participará com a Heineken no acompanhamento das iniciativas e na evolução dos negócios sustentáveis. Ficará com a aceleradora o refinamento estratégico, planejamento dos projetos e o monitoramento das ações.

A mesma ação foi realizada a partir do lucro do Bar Flutuante em São Paulo em 2023. Ao todo, R$ 689 mil serão distribuídos para seis projetos selecionados de sustentabilidade, orientados e acompanhados pela SOS Mata Atlântica.

Inscrições

Negócios que queiram participar do edital podem se inscrever de 20 de janeiro a 07 de fevereiro. Em 18 de março, os finalistas apresentarão seus projetos para os executivos da Heineken e convidados. Mais informações podem ser consultadas a partir do site da Heineken.

Sustentabilidade nas cidades

Para Jordão, a iniciativa ajudou a aumentar o conhecimento sobre o meio ambiente nas grandes cidades.

"Nosso objetivo sempre foi ressignificar esses espaços, fazendo com que os nossos consumidores possam se mobilizar para ampliar a consciência ambiental", disse.

A iniciativa integra a Green Your City, plataforma da Heineken criada em 2021 para promover melhorias na cultura e sustentabilidade. Uma das metas do programa é implementar 19 microflorestas até 2030.

Até o momento, três já foram inauguradas, sendo a mais recente em Belo Horizonte, anunciada em dezembro. As outras estão localizadas no Rio de Janeiro, implementada para a ativação do Rock in Rio 2022, e em São Paulo, próximo à Marginal Tietê.

A cervejeira vem expandindo sua atuação em projetos ambientais no país. Em parceria com a SOS Mata Atlântica, a empresa já alcançou marcas expressivas desde 2007, com a produção de 7 milhões de mudas nativas e a restauração de 386 hectares em Itu (SP). O mais recente movimento da companhia no município é o projeto Heineken Spin, desenvolvido em conjunto com a Rizoma, que prevê um aporte inicial de R$ 15 milhões para o plantio de 224 mil mudas em uma área equivalente a 190 campos de futebol.

No campo energético, a cervejeira tem colhido resultados com o projeto Energia Verde, realizado em parceria com Raízen Power, Grupo Ultragaz e M.O.E (My Own Energy). A iniciativa já proporcionou uma economia de R$ 22 milhões e evitou a emissão de 5 milhões de toneladas de CO2. A meta é ambiciosa: alcançar 50% dos pontos de venda em 19 capitais até 2030, alinhando-se ao objetivo maior de neutralidade de carbono até 2040.

A plataforma Green Your City ainda estabelece metas específicas em três frentes: energia renovável, com o objetivo de atingir 50% de uso nos pontos de venda em 19 capitais até 2030; circularidade, visando tornar 80% das embalagens de vidro retornáveis no mesmo período; e consumo responsável, mantendo o compromisso histórico de destinar 10% da verba de marketing para conscientização. Essa última ainda espera alcançar 90% da população digitalizada com mensagens sobre consumo consciente de álcool.