A Cervejaria Colorado, que tradicionalmente mistura ingredientes brasileiros em suas receitas, acaba de anunciar uma cerveja em homenagem ao cantor Tim Maia, a Do Leme ao Pontal.

Na releitura de Colorado do sucesso de Tim Maia, a famosa goiabada deixa de ser uma sobremesa e dá lugar a uma Summer Ale com sabor frutado, leve dulçor, 5% de teor alcóolico e 20 IBU.

“Tim Maia é um ícone do Brasil e deixou um legado para os fãs de música. Sua discografia inspira gerações e colocou a combinação ‘guaraná, suco de caju e goiabada’ no imaginário popular. Por isso, nós como uma cervejaria que valoriza os ingredientes brasileiros encontramos a oportunidade para homenagear o artista”, diz Guilherme Poyares, gerente de marketing de Colorado.

A “Do Leme ao Pontal” dá sequência ao compromisso da marca com a música popular brasileira. Em 2019 a Colorado lançou a Tropicana, cerveja produzida com umbu e cajá, em homenagem ao músico Alceu Valença. No mesmo ano, patrocinou o João Rock, festival de música que acontece anualmente em Ribeirão Preto e, em 2020, entrou no mundo das lives do gênero.

Spotify

A cervejaria oferece a possibilidade de comprar a nova cerveja direto pelo Spotify, em um link que estará disponível no perfil do Tim Maia. A novidade chega em em garrafas de 600ml. O consumidor também encontra Do Leme ao Pontal na loja online de Colorado, no site do Empório da Cerveja, na Toca do Urso, em Ribeirão Preto, e nos Bares do Urso.