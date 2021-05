Coca-Cola Sem Açúcar tem nova receita e identidade visual

A Coca-Cola lança globalmente uma nova receita de Coca-Cola Sem Açúcar e traz a novidade ao Brasil. Para completar a mudança, a bebida ganha uma nova identidade visual com letras pretas sobre um fundo vermelho, e design e layout, segundo a marca, informativos mais simples.

"Todo o nosso portfólio é pensado para que as pessoas possam encontrar a bebida adequada a cada momento do dia e da vida. Nesse esforço global para ouvir as pessoas e evoluir cada vez mais, Coca-Cola Sem Açúcar tem ocupado papel de destaque como maior motor de crescimento para a empresa", afirma Javier Meza, vice-presidente de marketing da Coca-Cola América Latina.

A identidade visual das embalagens da Coca-Cola está sendo renovada em todo o mundo como evolução da estratégia de "Marca Única", lançada mundialmente em 2016, quando todos os rótulos passaram a trazer o disco vermelho no centro. Na América Latina, a atualização de design, que eleva o logotipo ao topo do rótulo, começa pela Coca-Cola Sem Açúcar.

Ao longo dos últimos anos a Coca-Cola tem entendido a importância de se ter um portfólio variado e com opções mais saudáveis do que a tradicional bebida que leva o nome da companhia. Em 2018, por exemplo, a Coca-Cola lançou exclusivamente no Brasil a YAS, uma bebida feita apenas de água com gás, suco de fruta e aromas naturais, sem conservantes, corantes, açúcar adicionado ou adoçantes. Já em 2020, foi anunciado o fim da fabricação de 200 marcas de refrigerantes, o equivalente à metade de seu portfólio. Na época, a justificativa foi a intenção de focar nos produtos mais lucrativos, entre eles a Coca-Cola Zero.

