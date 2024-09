CMO Summit reunirá mais de 150 palestrantes debatendo futuro do marketing online

Três dias, mais de 150 palestrantes e expectativa para pelo menos 50 mil pessoas inscritas: esses são os grandes números por trás do CMO Summit, evento que busca debater o futuro do marketing e chega em 2024 à sua quarta edição entre os dias 15 e 17 de outubro de 2024. Reunindo mesas-redondas, entrevistas, palestras e workshops, o CMO Summit é voltado para CMOs, VPs, diretores de marketing e “profissionais interessados em aprender mais, discutindo tendências e estratégias”, como define o fundador Tiago Magnus, CEO da Transformação Digital.

“Buscamos reunir profissionais que vão nos melhores eventos do mundo e estão nas principais mesas do planeta, trazendo conhecimento atual para o nosso público”, diz Magnus. Ele fundou o evento em 2021, durante a pandemia, para trazer ao ambiente virtual as trocas e conhecimentos que foram deixados para trás com a ausência de eventos presenciais daquela época. Desde então, foram mais de 450 mil pessoas inscritas.

Em 2024, entre os destaques da programação, há a presença de CMOs como Diana Rodrigues, da Totvs, André Britto, da Bauducco, Marcelo Bronze, da Danone, e Juliana Cury, do Santander, além de paineis de empresas como Google, Mercado Livre, TikTok e NVIDIA. Com a presença da EXAME como parceira de mídia, além da correalização com Zoho CRM e LinkedIn, o CMO Summit de 2024 terá um foco muito grande no marketing de resultados.

“Nos últimos anos, falava-se de crescimento a qualquer custo, em uma cultura de marketing onde o importante era crescer. Agora, o marketing precisa focar na sustentabilidade do negócio”, diz Magnus.

Outro tema quente será o da inteligência artificial (IA), mas com um destaque diferente. “Em 2023, o foco estava no uso de AI para criar conteúdos. Neste ano, vamos trazer cases de inteligência artificial para o negócio”, diz o organizador. E como seria de se esperar, muitos desafios de branding e casos de reposicionamentos de marca devem estar também presentes nas discussões, em um total de 15 trilhas de conhecimento diferentes.

Entre os destaques das trilhas, vale ainda citar a presença de uma trilha totalmente voltada para a interação com o público. “Muitos CMOs estarão ao vivo participando e tirando dúvidas do público, em uma interação incrível entre usuários e palestrantes, proporcionando experiências de networking”, ressalta Magnus.

Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente no site do evento, com direito a receber um certificado de participação. Há ainda também ações especiais para quem convidar amigos a participarem do CMO Summit: quem conseguir levar um determinado número de pessoas pode ganhar direito a participar de mentorias e workshops exclusivos com grandes profissionais do mercado, receber uma licença semestral do LinkedIn ou até mesmo garantir ingressos para a edição presencial do CMO Summit em 2025.

Novo passo

Prevista para julho de 2025, a primeira edição do CMO Summit em formato híbrido deve acontecer em São Paulo. “Queremos ter uma programação acessível e democrática para 50 mil pessoas na internet e também para os 2 mil participantes. Serão 10 trilhas de conteúdo simultâneas, em um nível de barra altíssima”, projeta Magnus.

Para ele, o evento promete se diferenciar de outros presentes no calendário brasileiro. “Hoje, o Brasil tem muitos encontros de marketing para quem está começando na área. Já nós queremos trazer conteúdo estratégico para qualquer profissional que busca dar o próximo passo.”

Serviço

CMO Summit 2024

Data: 15 e 17 de outubro (online)

Inscrições gratuitas: https://cmosummit.com.br/

