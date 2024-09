McDonald's ou Burger King? Pesquisa revela as marcas mais consumidas fora de casa no Brasil

Um novo ranking da Kantar, especializada em dados e consultoria, revela as marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil. O estudo, apresentado nesta terça-feira, 10, mostra que o McDonald’s lidera a preferência dos brasileiros, seguido pelo Burger King e pelo Grupo Habib’s.

A pesquisa utiliza a métrica CRP (Consumer Reach Points), que mensura quantos indivíduos estão comprando produtos de determinada empresa e com que frequência isso ocorre. Quanto maior o número, mais acessada é a marca. Diferentemente de um ranking por volume de vendas, o CRP indica as marcas com mais pontos de contato com o consumidor.

Mesmo com uma redução na frequência e penetração de compra no último ano, o Méqui lidera o ranking, com 41,9 milhões de CRPs. Em seguida, aparece o Burger King, com pouco mais de 26 milhões de pontos, destacando-se pelo crescimento no número de compradores (+3,9%). Já o Grupo Habib’s, com 15,3 milhões de CRPs, registrou alta de 17,5% em novos consumidores, consolidando-se no terceiro lugar.

Em contrapartida, o Bob’s registrou queda significativa no número de consumidores e frequência, caindo para a 10ª posição e perdendo espaço para Giraffas, China In Box, Ragazzo e Madero. Problemas na distribuição das lojas foram apontados como o principal fator para a retração, mesmo com a boa avaliação do sabor.

As redes nacionais de menor porte, como Giraffas (7,9 milhões de CRPs, agora em 5º lugar), China In Box (5,9 milhões, subindo três posições para 6º) e Ragazzo (5,1 milhões, na 8ª posição), vêm conquistando espaço, refletindo a diversificação no segmento de fast food.

Os dados indicam que o consumo de fast food no Brasil vai além de pizzas e hambúrgueres, tornando-se uma opção mais presente no dia a dia, especialmente entre as classes AB, que já incorporam essas redes nas refeições diárias.

Já as classes DE ainda associam o fast food a momentos de lazer, principalmente nos finais de semana. O jantar desponta como a principal ocasião de consumo no segmento de comida rápida, totalizando 40 milhões de pontos de contato.

“As marcas que estão no topo do ranking se destacam pela conveniência (lojas bem localizadas), sabor e inovação. A busca por novos consumidores e o direcionamento de campanhas criativas para o público que consome fast food, como vem fazendo Burger King, são essenciais para aumentar os pontos de contato com o consumidor e incrementar vendas”, diz Hudson Romano, gerente sênior de consumo fora do lar da Kantar, divisão Worldpanel.

Fast food ganha força no Brasil

Segundo o estudo da Kantar, o mercado de fast food no Brasil vive um momento favorável. Mesmo com o aumento no gasto médio (+31,6%) impulsionado pela inflação e pelo repasse de preços, os brasileiros intensificaram o consumo fora de casa.

No primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de 34% em valor, crescimento de 14,1% em unidades vendidas e alta de 30,7% nas ocasiões de consumo. O canal de fast food liderou o crescimento em valor, com uma contribuição de 9,7%.

O consumo dessa modalidade de refeição rápida vem se fortalecendo principalmente nas Classe A/B e D/E, que cresceram 5% e 11%, respectivamente, além do público jovem, com até 29 anos, que registrou aumento de 11,2%.

“As redes que souberem entender qual é seu público e proporcionar jornadas de compra que associem sabor com conveniência e bom custo-benefício conseguirão conquistar novos compradores e aumentar frequência dos clientes habituais. Além disso, ter boas ferramentas de delivery, em franca ascensão entre todas as classes sociais no País, é indispensável para o bom desempenho dessas marcas”, afirma Romano.

A pesquisa da Kantar abrange um universo de 48 milhões de indivíduos no Brasil, com dados coletados ao longo dos 12 meses terminados em março de 2024, comparando com o mesmo período do ano anterior. A análise incluiu sete regiões metropolitanas: Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

As marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil

1º: McDonald's (CRP (M): 41,9)

2º: Burger King (CRP (M): 26,4)

3º: Habibs (CRP (M): 15,3)

4º: Pizza Hut (CRP (M): 8,6)

5º: Giraffas (CRP (M): 7,9)

6º: China in Box (CRP (M): 5,9)

7º: Subway (CRP (M): 5,7)

8º: Ragazzo (CRP (M): 5,1)

9º: Madero (CRP (M): 4,5)

10º: Bobs (CRP (M): 3,6)

11º: KFC (CRP (M): 3,3)

12º: Jerônimo (CRP (M): 3,0)

13º: Cabana Burger (CRP (M): 2,7)

14º: Popeyes (CRP (M): 2,1)

15º: Ragazzo Express (CRP (M): 1,5)

McDonald's ou Burger King?

Nos últimos anos, conforme mostrou o INSIGHT, os desempenhos do Burger King e do McDonald's se descolaram. Em 2023, as vendas comparáveis do BK se mantiveram praticamente estáveis, enquanto as do Méqui cresceram quase dois dígitos (9,9%), puxadas pelo aumento das vendas e tíquete médio nas lojas.

Mas balanço recente da Zamp indica uma perspectiva de melhora do cenário para o Burger King. No segundo trimestre de 2024, a dona do Whopper registrou alta de 19% nas vendas, totalizando R$ 1,025 bilhão — impulsionada por um crescimento de 16,2% nas vendas comparáveis, performance de novos restaurantes, campanhas de marketing e o lançamento da linha premium 'The Kings'.

A dona do Big Mac, por sua vez, registrou um crescimento de 9,1% no período, com receitas alcançando R$ 2,3 bilhões (US$ 442,0 milhões). O desempenho é atribuído às campanhas de marketing direcionadas a produtos familiares, promoções associadas a eventos como o 'Big Brother Brasil' e ao programa de fidelidade 'Meu Méqui'. Nas vendas comparáveis, a alta foi de 10,2%.