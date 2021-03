Cerveja Devassa, da Heineken, aposta em Carnaval nas varandas de Salvador

Neste domingo,14, a marca de cerveja Devassa, da fabricante Heineken, busca reinventar o Carnaval com o inédito Carnavaranda Tropical, um circuito com 15 shows surpresa que vão acontecer a partir das 15h30 e serão espalhados por varandas residenciais em Salvador.

De maneira segura, sem estimular aglomerações por perto, a ação contará com grandes nomes do Carnaval, como Ivete Sangalo, Banda Eva, Carlinhos Brown, Olodum, Didá, Larissa Luz e Margareth Menezes.

O Carnavaranda Tropical vai contemplar diversos bairros da cidade em uma sequência de shows espalhados por varandas da cidade e, quem quiser acompanhá-los, poderá checar nas redes sociais da marca Devassa, que repostará os conteúdos dos artistas e consumidores que acompanharão os eventos de suas casas.

"Conseguimos honrar essa temporada de festa, com muito respeito, ficando em casa, mas nos conectando musicalmente com nosso público pelas varandas de Salvador", diz Vanessa Brandão, diretora de marketing do segmento mainstream do Grupo Heineken Brasil.

A ação é criada em parceria com a agência Atenas. "Queremos garantir que a chama do Carnaval, mesmo que de maneira inusitada, continue acesa", diz Denise Garrido, CEO da Atenas.

A Devassa cresceu 12% na Bahia no ano passado, um valor bastante considerável, mas com frentes ainda mais fortes no Distrito Federal, onde cresceu 40% e em Santa Catarina, com aumento de vendas em 18%. Para este ano a expectativa é crescer 30% no país.