CenpHub chega a Belo Horizonte com debates sobre o futuro da comunicação

Pela primeira vez em Belo Horizonte, o CenpHub — evento itinerante promovido pelo Cenp – Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, órgão responsável por zelar pelas relações ético-comerciais do setor — reuniu cerca de 300 profissionais para discutir os principais desafios e transformações da indústria da comunicação. Realizado no Centro de Convenções CDL, o encontro abordou temas como consumo de mídia, inovação e sustentabilidade nas relações comerciais.

Consumo fragmentado e inovação na publicidade

Durante os painéis, os participantes debateram o consumo de mídia em uma era cada vez mais fragmentada, as mudanças necessárias para fomentar produções inovadoras e as formas de garantir relações comerciais mais éticas e colaborativas.

Na abertura do evento, o presidente do Cenp, Luiz Lara, destacou a relevância de Minas Gerais no cenário publicitário. “É o terceiro estado mais relevante do Brasil, com um grande volume de investimento. É um polo estratégico que reúne inovação, criatividade e grandes anunciantes”, afirmou.

Segundo dados do levantamento Cenp-Meios, os aportes em mídia no Brasil somaram R$ 26,3 bilhões em 2024, um crescimento de 12,17% em relação ao ano anterior. Minas Gerais representou 2% desse total, com mais de R$ 520 milhões investidos em publicidade.

Impacto da publicidade na economia

Lara também enfatizou o impacto do setor na economia brasileira. “A publicidade é uma das indústrias de ponta da economia criativa. Ela informa, transforma a sociedade com criatividade, gera empregos e movimenta renda”, disse.

Um estudo do Cenp com a Deloitte revela que, para cada R$ 1 investido em mídia, outros R$ 8,54 são movimentados na economia. O setor também é responsável por cerca de 550 mil empregos e arrecada aproximadamente R$ 2,5 bilhões em impostos sobre salários.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também participou da abertura. Com trajetória na comunicação, ele destacou como essa experiência influencia sua atuação na política. “Eu trabalhei com comunicação em rádio e televisão e essa experiência me ajuda no momento de entender as dores dos cidadãos de BH”, declarou.

Presença de grandes nomes do setor

O evento contou com a participação de nomes relevantes da indústria, como:

Cássio Brandão (Head de Negócios do Google); Bruno Bianchini (VP Comercial e de Marketing da Itatiaia; Lucélia Marioka (Superintendente de Comunicação da Copasa MG); Rodrigo Kallas (CEO da Kallas Mídia OOH); Grasiela Scalione (CEO da Lápis Raro); Claudio Paim (Diretor Executivo dos Canais Globo); e Marina Moura (Gerente de Marketing e Comunicação da Unimed BH). Além deles, a Diretora Executiva do Cenp, Regina Augusto, também participou dos debates.

O encontro teve apoio master de marcas como Globo, Itatiaia, Kallas Mídia, Samsung Ads e UOL, além de apoio institucional da Adobe. A mídia foi apoiada por EXAME, Meio & Mensagem e PropMark, e contou com parcerias estratégicas de Amigos do Mercado, Amirt, Fenapro e SinaproMG.

No encerramento do evento, os participantes receberam o Pacto Cenp, um guia com boas práticas para fomentar um mercado publicitário mais sustentável. Elaborado a partir de diálogos entre agências, veículos, anunciantes e plataformas digitais, o documento defende relações comerciais justas, transparentes e colaborativas.

O CenpHub em Belo Horizonte integra a estratégia de fortalecimento regional do setor. Já foram realizadas edições em São Paulo, Recife, Brasília e Porto Alegre. Em setembro, o evento chega a Fortaleza, no Ceará. O conteúdo completo pode ser acessado no site do Cenp.