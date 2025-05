Sons, sabores e excelência unem Brasil e Japão em jornada sensorial

Oferecer uma jornada sensorial imersiva, que une música, gastronomia e coquetelaria, a um público interessado em experiências exclusivas e inéditas. Essa é a proposta do The House of Suntory Experience, evento que chega à sua terceira edição no Brasil. O projeto, desenvolvido pela The House of Suntory (THOS) — marca de destilados japoneses conhecida por sua seleção premium —, explora um conceito mais profundo de vivência, com base na filosofia japonesa omotenashi.

“Mais do que apresentar nossos produtos, queremos contar uma história — que começa no Japão, mas se conecta profundamente com o Brasil. Queríamos criar algo que carregasse o conceito omotenashi, que representa hospitalidade e acolhimento, e onde cada detalhe é pensado para que o outro se sinta acolhido”, explica Lizandra Freitas, presidente da Suntory Global Spirits na América Latina.

Intitulado, neste ano, The House of Suntory Experience 2025: Hibiki e Roku Listening Sessions, o evento terá duas sessões distintas para oferecer experiências completas a públicos diferentes. O Hibiki Listening Sessions celebra a vertente musical do jazz japonês e tem como carro-chefe harmonizações com o Hibiki Whisky. Já o Roku Listening Sessions traz a coquetelaria com o Roku Gin e a exploração da música eletrônica japonesa.

Os eventos acontecem a partir de maio em São Paulo (Kotchi Bar), Rio de Janeiro (Elena Horto) e em Brasília (Tarso). A curadoria musical das Listening Sessions é responsabilidade de Camilo Rocha, a coquetelaria é assinada por Alex Mesquita, e a filosofia omotenashi é incorporada com a consultoria de Yasmin Yonashiro.

Exclusividade e detalhismo

Lizandra explica que, na prática, o conceito omotenashi se manifesta em diversos detalhes, desde a forma como os participantes são recebidos até a disposição da louça. Essa atenção meticulosa reflete a ideia de que cada aspecto da interação com o indivíduo é cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência agradável e memorável.

A filosofia também ajuda a criar uma atmosfera bastante exclusiva, o que é apreciado pelo público da The House of Suntory. “Atuamos em um mercado que chamamos de prestige e ultra prestige. Estamos falando de pessoas que apreciam alta gastronomia, alta coquetelaria, gostam de acompanhar tendências, viajam e buscam conhecimento sobre os produtos que consomem”, analisa a executiva.

Pensando nisso, uma novidade do The House of Suntory Experience para este ano é a incorporação do conceito Listening Bar. Inspirado nos bares de jazz japoneses dos anos 1920, esses espaços priorizam um sistema de som de altíssima qualidade, a fim de proporcionar uma experiência musical pura em um ambiente confortável e descontraído.

“Em nossas pesquisas, descobrimos que o conceito de Listening Bar está totalmente alinhado ao que fizemos nas últimas duas edições: conectar gastronomia e bebida à cultura japonesa. Harmonizar sons e sabores é o que estamos propondo”, diz Lizandra.

Lizandra Freitas, presidente da Suntory Global Spirits na América Latina: "Mais do que apresentar nossos produtos, queremos contar uma história — que começa no Japão, mas se conecta profundamente com o Brasil" (The House of Suntory Experience /Divulgação)

Expansão do mercado premium

Com mais de 30 anos de experiência em empresas globais, incluindo Unilever, Ambev e Coca-Cola, Lizandra Freitas assumiu a presidência da Suntory Global Spirits na América Latina trazendo um olhar estratégico para um dos mercados de destilados que mais crescem no mundo.

À frente da terceira maior companhia de destilados do planeta, seu objetivo é expandir a presença da marca na região, ajudando a consolidar bebidas icônicas como os já citados Hibiki Whisky, Roku Gin, além do Jim Beam, impulsionando o portfólio super premium da empresa.

A estratégia da Suntory no Brasil vai além da venda: trata-se de criar cultura. “A pessoa que consome nossos whiskies não quer mostrar que pode pagar caro. Ela quer contar uma história, quer conhecer a origem, o processo. O luxo aqui é o conhecimento”, define Lizandra.

Neste contexto, The House of Suntory Experience nasceu em 2023, em São Paulo, onde as vendas de whiskies japoneses se concentravam. O objetivo era que o evento ajudasse a apresentar o universo da bebida para o público brasileiro. “A ideia era fazer com que as pessoas não apenas conhecessem o whisky japonês, mas vivenciassem a cultura japonesa por trás dele”, lembra Lizandra.

A primeira edição foi realizada na Japan House, oferecendo um jantar imersivo com mapeamento sensorial e harmonização de pratos e drinques. Com ingressos esgotados, o evento foi um sucesso — e um importante termômetro sobre o mercado premium de bebidas no país.

“A tendência entre os consumidores é beber menos, mas beber melhor. Esse é um padrão, inclusive, das gerações mais jovens. Por isso, o segmento prestige cresce a cada ano”, explica a executiva. No caso do whisky japonês, o mercado cresceu três dígitos nos últimos três anos.

A expansão do próprio The House of Suntory Experience reforça o bom momento do mercado de bebidas premium no país: neste ano, além de São Paulo, o evento passa a ter sessões no Rio de Janeiro e em Brasília. A proposta é expandir o alcance da marca sem perder a exclusividade.

“É uma honra representar esse portfólio no Brasil. Estamos falando de uma marca que é sinônimo de excelência, onde o tempo e o cuidado com cada etapa da produção são inegociáveis”, destaca Lizandra. “Não envelhecemos nossos whiskies mais rápido para atender à demanda. Seguimos os processos mais tradicionais, mesmo que isso signifique ter menos volume. A prioridade é a qualidade.”