CCXP23: 10ª edição do festival bate recorde de marcas participantes

A 10ª edição da Comic Con Experience (CCXP) bateu recorde de marcas participantes. O evento, realizado entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, contará com 105 empresas de diversos segmentos, as quais prometem ativações e experiências imersivas para os fãs de cultura pop.

Este ano, a CCXP vai homenagear a apresentadora Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos. Outros grandes nomes também já estão confirmados na programação do festival, como Zack Snyder e o elenco de Rebel Moon, Jason Momoa, Zendaya, Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Sandy, Bruce Dickinson, Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo e Junji Ito.

Entre os patrocinadores da CCXP23, estão Banco do Brasil, Claro, Fanta, BIS e Gov.br. Já os parceiros de conteúdo são Adult Swim, Amazon Prime, Apple TV+, Cartoon Network, Crunchyroll, Gloplay, H2O Films, HBO MAX, Imagem Filmes, MSP, Netflix, Omelete, Paramount +, Paris Filmes, Sony Pictures, The Enemy, Warner e X-Box.

Somente a Praça de Alimentação, promovida pela Fanta, tem mais de 30 empresas presentes e variadas opções gastronômicas, como Outback, que marcará presença com cardápio novo, e Johnny Rockets.

Já o Magic Market abre espaço para pequenas e médias empresas participarem do festival, com produtos que fazem sucesso entre os fãs.

BIS assina o Artists’ Valley na CCXP23

O estande de BIS será dividido em três ambientes: o espaço de interatividade, com um arcade (jogo) gigante, que proporcionará uma experiência imersiva de competição; um palco por onde passarão talentos e contará com dinâmicas e brindes; além de um espaço para fotos e oportunidades para criação de conteúdo.

O arcade gigante será o point do jogo de BIS na CCXP23, no qual duas pessoas participam por vez. Além do controle gigante - inspirado no icônico videogame Atari -, haverá a opção em tamanho comum para acessibilidade. Além disso, BIS ainda patrocina o Artists' Valley, um dos principais espaços do festival, que receberá artistas globais.

Ativações de marca na CCXP23

Pela primeira vez no CCXP, a AppleTV+ traz o elenco de Monarch - Legado de Monstrospara o painel sobre a série, a ser realizado no Palco Thunder no domingo, 3 de dezembro, às 13h30. As estrelas Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e Ren Watabe, irão se juntar ao showrunner e produtor executivo, Chris Black, e aos produtores executivos Tory Tunnell e Joby Harold no primeiro encontro do elenco e dos realizadores para debater os bastidores da saga épica. Os espectadores também terão a oportunidade de colocar os pés no Monsterverse ao entrarem em uma experiência imersiva.

O Prime Video terá um painel no Palco Thunder, no sábado, 2 de dezembro, com Fallout como atração principal. A série, inspirada em uma das franquias de videogames de maior sucesso do mundo, trará à CCXP23 o produtor executivo e diretor, Jonathan Nolan, da Kilter Films, o produtor executivo e co-showrunner, Graham Wagner, e as estrelas Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins. A série tem estreia exclusiva no Prime Video no dia 12 de abril de 2024.

Na ocasião, o público também terá a chance de experienciar ativações no estande da plataforma, dedicadas ao esporte e outras atividades relacionadas ao Prime Video Channels. A série inédita Fallout e o sucesso The Boys terão uma área imersiva para os fãs.

A Paramount+ levará seu streaming ao Palco Thunder, explorando as principais e mais aguardadas produções, sob o comando de Hugo Gloss e Nicole Bahls. Ao lado deles, convidados internacionais falam sobre as novidades de seus respectivos trabalhos.

Entre os confirmados estão Pablo Schreider e Joseph Morgan, com Halo; Sonequa Martin-Green e Michelle Paradise, com Star Trek: Discovery; os atores da série juvenil The Thundermans Return, Kira Kosarin e Jack Griffo e Grag Queen e as 12 queens competidoras da primeira temporada de Drag Race Brasil: Aquarela, Betina Polaroid, Dallas de Vil, Diva More, Hellena Malditta, Melusine Sparkle, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade.

No espaço físico da Paramount + na CCXP, os presentes poderão se aventurar em espaços exclusivos como o “Recrutamento Spartan da UNSC”, de Halo, e o “Capitão a bordo”, de Star Trek: Discovery, além de outras experiências interativas e ativações de produções, como Drag Race Brasil, Anderson Spider Silva, De Férias com o Ex e As Tartarugas Ninjas: Caos Mutante.

O Globoplay vem com uma programação com novidades sobre os lançamentos de 2024. A plataforma de streaming destaca a brasilidade na CCXP, por meio de seus conteúdos e de novas produções originais com os Estúdios Globo e parceiros. A marca também fará ativações interativas em cenários das séries, com brindes e presença de famosos.

A Warner Bros. Discovery este ano decidiu juntar todas as suas áreas, HBO Max, Warner Bros. Games, Warner Play e Cartoon Network, em um único estande, considerado o maior da história da Comic Con mundialmente, com mais de 1350m². A companhia levará os fãs em uma homenagem às suas franquias de sucesso dentro do espaço, além de trazer spoilers de alguns dos lançamentos.

A Nissin, dona de Cup Noodles, também vai aproveitar o evento para reforçar parceria com o jogo eletrônico RPG global de sucesso, Genshin Impact. O stand contará com experiência imersiva e desafios em um circuito inspirado nos cenários do jogo.

Programação completa da CCXP23

A EXAME POP preparou um guia oficial com tudo o que você precisa saber sobre a CCXP23 para aproveitar bem todos os dias de convenção.