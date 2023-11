Outback estará na CCXP 2023 com cardápio novo e disponível para todo o Brasil; veja como conseguir

Às vésperas da CCXP (Comic Con Experience no Brasil), o Outback preparou um cardápio exclusivo para o maior evento de cultura pop do mundo, que completa 10 anos em 2023.

Pela quarta edição consecutiva, a marca é o restaurante oficial da convenção e, desta vez, traz uma novidade: os produtos desenvolvidos exclusivamente para o evento estarão disponíveis em todos os restaurantes da marca pelo Brasil, já a partir do dia 21 de novembro. Em outras palavras, aproveita quem está no São Paulo Expo, e também quem está fora dele.

"Dois dos territórios do Outback são o de geek&games e o da celebração, algo que é tão onipresente para nós no dia a dia. Aliando essas duas frentes, não poderíamos deixar de fazer parte da CCXP, pela 4ª vez, e, sobretudo, em seu 10º aniversário no Brasil", diz Renata Lamarco, CMO da Bloomin’ Brands Brasil. "Este é um ano especial para a CCXP, e não poderíamos deixar de elevar essa comemoração a nível nacional. Será marcante para nós também", completou ela.

O que vem no cardápio da CCXP pelo Outback?

Novos hambúrgueres

A partir do dia 21 de novembro, o cardápio do Outback terá três novas opções de burgers, que estarão disponíveis nos restaurantes e delivery da marca, além de um mocktail especial, que poderá ser encontrado com exclusividade nos restaurantes.

Dentre as novidades, está o Pixel Burger Master Bacon, um burger de 200g, servido no pão australiano, com fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, fatias de bacon, maionese verde e a Smoked Mayo do Outback.

Para quem quiser variar na proteína, o Pixel Burger Chicken Flame é o burger overpower do frango empanado característico da marca e conta com dois chicken fingers no pão tipo brioche, fatias de queijo tipo cheddar, picles, maionese de alho e o molho Flame.

Já o Pixel Burger Plant será para os geeks vegetarianos. O Plant Burger 100% vegetal vem no pão australiano, com cebola roxa, fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, maionese verde e a Smoked Mayo.

Todos eles acompanham batata chips e, no restaurante, o acompanhamento é de escolha do cliente.

Bebidas

Quanto à bebida, vendida com exclusividade nos restaurantes, será possível pedir o Bold Spell Potion, feito com Ginger Ale (refrigerante de gengibre), suco de limão, xarope de mojito e butterfly tea.

A ideia é que o cliente misture a poção mágica no copo para ver o drink mudar de cor.

Qual é o valor do menu da CCXP23 pelo Outback?

Os valores do cardápio são os seguintes:

Pixel Burger Master Bacon - R$ 55

Pixel Burger Chicken Flame - R$ 45

Pixel Burger Plant - R$ 50

Bold Spell Potion - R$ 25

O que o Outback vai levar para a CCXP?

Esse ano, o Outback preparou um estande com 460m² na CCXP e, durante os quatro dias de evento, a marca também oferecerá algumas ações especiais.

Uma delas é a “guerra de colheres”: os itens nos parabéns cantados nos restaurantes ganharão uma versão gigantesca em que os ataques valem pontos. Quem derrubar primeiro o oponente na piscina de Chocolate Thunder leva a vitória e poderá retirar um brinde especial na drop machine – que variam de vouchers para consumo nos restaurantes após o evento, até itens exclusivos da marca.