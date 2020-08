Casas Bahia vende pela televisão produtos do cenário de programa da Globo

Neste sábado, 8, a emissora de televisão Globo estreia um formato inédito de publicidade no canal em parceria com a varejista Casas Bahia. O programa É de Casa, contará com o “T-Commerce”, um indicação na tela de que é possível encontrar produtos inspirados no cenário da atração no site da Casas Bahia.

Caso o telespectador se interesse, com o controle remoto, é possível expandir a interatividade, que passa a dividir a tela com o conteúdo da atração, permitindo que os consumidores tenham acesso aos produtos e eventuais promoções. Através de um QR code, eles são direcionados diretamente para a versão mobile e-commerce de Casas Bahia. A intenção é gerar um processo de compra em tempo real.

“Há alguns meses, a Globo vem ampliando a experiência das entregas comerciais. Nessa parceria com as Casas Bahia estamos transformando o atendimento ao cliente. O destaque do projeto é despertar o desejo e levar diretamente à conversão”, diz Eduardo Schaeffer, diretor de negócios integrados em publicidade.

Depois da primeira exibição neste sábado, mais cinco estão planejadas para os programas das semanas seguintes, todas com Casas Bahia. A interatividade estará disponível para quem, hoje, possui televisores com receptor digital integrado ou que estão ligados a um conversor externo com antena apropriada. Ou seja, quem recebe o sinal digital livre e gratuito na TV aberta. A estimativa é de que cerca de 35 milhões de televisores estejam aptos a receber o conteúdo.

“A Casas Bahia está se reinventando. Somos hoje uma empresa digital, que quer facilitar a vida e a jornada do cliente e oferecer vez mais opções de compras, assim como variedade de produtos”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing e comunicação multicanal da Via Varejo.