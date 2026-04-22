Final do BBB 26 reúne mais de 30 marcas e mantém força comercial do reality

O Big Brother Brasil 26 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira, 22, com vitória de Ana Paula Renault. A ex-participante retornou ao programa como veterana e recebeu mais de R$ 5,7 milhões, maior valor já pago pelo reality.

A final concentrou forte presença de anunciantes. Mais de 30 marcas ocuparam os intervalos comerciais exibidos pela TV Globo, incluindo patrocinadores da temporada e empresas que não participaram da edição, mas aproveitaram a audiência do último episódio para inserir campanhas.

Entre os patrocinadores estiveram iFood, Mercado Pago, Mercado Livre, Betano, Amstel, Ademicon, Geely e McDonald's. Também apareceram marcas fora da cota oficial, como Casas Bahia, Magalu, Itaú, Jeep, Prime Video, HBO Max e Seara, entre outras.

Em audiência, o programa manteve alcance elevado. Considerando TV aberta, canal por assinatura e plataformas digitais, a média diária foi de 26,3 milhões de pessoas, segundo a emissora. No consumo linear, que inclui TV Globo e Multishow, mais de 130 milhões de brasileiros acompanharam a edição ao longo da temporada.

Nas redes sociais, o volume de menções feitas por usuários, excluindo perfis oficiais, chegou a 120 milhões de publicações em plataformas como Instagram, X, Facebook, YouTube e Bluesky. Desde o início desse monitoramento, em 2020, o desempenho do BBB 26 ficou atrás apenas do Big Brother Brasil 21 em volume de repercussão.

No ambiente digital, o Globoplay registrou o maior consumo da história do programa. De acordo com a Globo, o crescimento foi de 74% em relação ao BBB 25, com aumento de 36% no alcance.

Pesquisa mostra quem liderou entre as marcas do BBB 26

Levantamento da IMO Insights sobre o BBB 26 indica que o desempenho das marcas patrocinadoras seguiu dois caminhos: consolidação de líderes e avanço de empresas com menor visibilidade inicial. O monitoramento acompanhou o programa entre 22 de janeiro e 16 de abril de 2026.

No topo, Mercado Livre, iFood, Mercado Pago, McDonald's e Nestlé concentraram os principais indicadores. Essas marcas atingiram níveis próximos de 90% em conhecimento e cerca de 70% em uso ou compra atual, com exceção do Mercado Pago.

O Mercado Livre liderou todos os indicadores ao longo das 13 semanas. Na última medição, registrou 93% de conhecimento, 87% de uso ao longo da vida e 74% de uso atual, além de forte associação com o programa.

A pesquisa também aponta impacto direto da exposição: 69% dos espectadores afirmaram ter aumentado o consumo após ver marcas no reality.

Entre os avanços, a MRV ampliou o conhecimento ao longo da edição, enquanto a Super (Cimed) cresceu em indicadores de uso e intenção de compra.