Trump diz que cessar-fogo entre Israel e Líbano foi prorrogado por três semanas

O Israel e Líbano concordaram em estender o cessar-fogo por três semanas após uma reunião na Casa Branca com altos funcionários dos EUA. O entendimento foi divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quinta-feira, 23.

“A reunião foi muito bem!”, disse Trump em uma publicação no Truth Social anunciando a extensão da trégua temporária.

“Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah”, escreveu Trump, referindo-se ao grupo paramilitar apoiado pelo Irã. “O cessar-fogo entre Israel e Líbano será estendido por TRÊS SEMANAS”, escreveu ele.

A publicação de Trump dizia que “Representantes de Alto Nível” dos dois países se reuniram com ele, o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador dos EUA em Israel Mike Huckabee e o embaixador dos Estados Unidos no Líbano Michel Issa no Salão Oval.

Caminhos para acordo de paz

Não houve resposta imediata de Israel ou do Hezbollah, que não participou da negociação de cessar-fogo original, mas que, na maioria, respeitou seus termos. O grupo tem sofrido baixas desde que provocou ataques israelenses ao disparar contra o Estado judeu no início de março, informou a Bloomberg.

O cessar-fogo no Líbano visa abrir caminho para negociações sobre um acordo de paz permanente entre os dois países, que não se reconhecem formalmente. Manter as armas em silêncio também é considerado crucial para o esforço mais amplo de Trump em resolver a guerra entre os EUA e Israel com o Irã, principal apoiador do Hezbollah. Líderes em Teerã insistiram que qualquer acordo com os EUA deveria incluir uma suspensão dos ataques israelenses ao Líbano.

Em uma entrevista na semana passada, Trump disse que esperava ajudar a garantir um acordo duradouro e que os EUA não permitiriam que os bombardeios ao Líbano continuassem. Netanyahu insistiu que o conflito no Líbano era separado do cessar-fogo entre o Irã e os EUA e que a luta contra o Hezbollah continuaria.