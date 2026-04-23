Holi: festival das cores retorna neste fim de semana a SP e com entrada gratuita

São Paulo recebe o "Holi – Festival das Cores", evento inspirado em uma das celebrações tradicionais da Índia, neste final de semana.

A programação ocorre no Largo da Batata e reúne elementos culturais ligados à festividade que marca a chegada da primavera no país asiático.

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de abril, com atividades ao longo do dia voltadas ao público geral. A proposta inclui a reprodução de práticas associadas ao festival original, com foco na difusão cultural.

Entrada gratuita

A entrada é gratuita, com acesso permitido para animais de estimação e público de diferentes faixas etárias.

Programação

Entre os destaques estão comidas típicas indianas, apresentações musicais e performances tradicionais. A programação inclui ainda a tradicional explosão de cores, atividade central do evento.

Conhecido por marcar a chegada da primavera e simbolizar a renovação da vida, o "Holi – Festival das Cores" integra a programação cultural deste fim de semana em São Paulo. O evento leva referências da cultura indiana para a capital paulista, com atividades concentradas no Largo da Batata.

A organização informa que os pós coloridos utilizados são biodegradáveis e antialérgicos, vendidos ao público a preço de custo, por dois reais o pacote de cinquenta gramas. A medida busca padronizar o uso dos materiais durante a programação.

A agenda inclui aulas e apresentações de danças tradicionais indianas, como Bollywood, Odissi e Kathak, além de shows musicais e palestras gratuitas de ioga e ayurveda, práticas associadas ao equilíbrio físico e mental. As atividades ocorrem ao longo dos dois dias com foco na difusão cultural.

A estrutura do evento prevê um espaço gastronômico com mais de 50 expositores. A organização estima a participação de cerca de 80% dos restaurantes típicos da capital paulista. O cardápio reúne mais de cem pratos, preparados por chefs nativos, incluindo opções como Tandoori Chicken, Pani Puri e o doce Gulab Jamun.

A realização ocorre em parceria com a Embaixada e o Consulado da Índia, com apoio institucional voltado à representação cultural do país no evento.