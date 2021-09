Casas Bahia tem descontos de até 70% e frete grátis na Semana do Brasil

A Casas Bahia está com promoções em um megasaldão com descontos que podem chegar a 70% em milhares de produtos, de geladeiras e fogões a eletrônicos como TVs, celulares e videogames.

A campanha "Maior Saldão do Brasil" é a maneira encontrada pela empresa varejista de participar da Semana do Brasil, data criada pelo governo federal para estimular descontos no comércio, em uma espécie de Black Friday brasileira.

As promoções estão disponíveis no aplicativo da loja. Por lá, consumidores encontram descontos de até 70%, opção de parcelamento em até 30 vezes no cartão da marca em produtos selecionados e frete grátis para todo o Brasil. As condições são válidas entre 4 e 20 de setembro, ou enquanto durarem os estoques.

Estrelada pelo ex-BBB Gil do Vigor, a campanha também deve incluir descontos especiais para a Semana do Cliente, data comemorada em 15 de setembro.