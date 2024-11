Casa da Asics em São Paulo já realizou mais de 20 mil encontros com corredores

As marcas esportivas sabem que não basta apenas oferecer um bom par de tênis e veicular mídia para vender. Experiência virou uma ferramenta de engajamento e fidelização poderosa, ainda mais no mercado de corrida. E que mercado. O Brasil tem hoje 13 milhões de corredores, segundo a TicketSports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos no país.

Segundo a plataforma de dados Statista, o faturamento do comércio de produtos esportivos no Brasil vai atingir 189,1 milhões de dólares até o fim de 2024. Isso significa um aumento de cerca de 14% em relação ao ano anterior. Globalmente, esse mercado vai atingir um faturamento total de 22,2 bilhões de dólares neste ano.

A marca japonesa Asics tem trabalhado sua comunidade por meio da Asics House, inaugurada em outubro de 2022. Localizada no Parque Bruno Covas, em São Paulo, o espaço já contabiliza mais de 20 mil serviços prestados, entre treinos, experimentações de tênis, guarda-volumes e massagem.

Incentivo às mulheres

“Criamos a ASICS House para proporcionar uma experiência completa ao corredor, oferecendo muito mais do que apenas um ponto de apoio”, diz Constanza Novillo, Diretora de Marketing da ASICS América Latina. “Lá, eles podem testar nossos principais lançamentos no parque por até duas horas. Com a ASICS House, fortalecemos nossa conexão com os corredores e promovemos a prática esportiva, incentivando mais pessoas a terem uma mente sã em um corpo são.”

Ao longo desses dois anos a Asics criou mais de 70 eventos e treinos maiores no espaço, como o treino exclusivo para os 100 melhores corredores da ASICS Golden Run São Paulo em 2024 e um treinão para mulheres conduzido por influenciadoras e a atleta Adriana Silva para celebrar o Outubro Rosa.

Para incentivar ainda mais a prática do esporte por mulheres e oferecer uma estrutura para que elas se sintam mais seguras e à vontade para treinar, no primeiro sábado de cada mês é realizado um treino especial dedicado a elas, com a oferta de serviços adicionais, como massagem esportiva. Desde o início desses treinos dezenas de mulheres já correram no parque com o suporte da marca.

Empréstimos de tênis

O espaço também virou ponto de encontro para mais de 50 assessorias de corrida de diversas partes da cidade e do interior de São Paulo. Para dar mais segurança para quem corre no Parque Bruno Covas, no segundo semestre desse ano também foi inaugurada a faixa do corredor, com a pintura da pista de corrida.

Este ano foi lançado o projeto ASICS House na Pista, para expandir a experiência para corredores fora da capital paulista. Uma estrutura móvel foi desenvolvida para rodar diversas cidades do país como ponto de apoio ao corredor. A ASICS House na Pista conta com o empréstimo de tênis dos principais lançamentos da marca japonesa e hidratação. Já passou por Brasília, Campinas, Uberlândia e Belo Horizonte, e vai percorrer mais cinco cidades neste ano. Em 2025, vai chegar a outras regiões, como capitais do Nordeste. O objetivo é um só: expandir ainda mais essa comunidade.