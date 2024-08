Asics começa venda de apenas um pé de tênis para pessoas com deficiência física na perna

Na última quarta-feira, 28, começaram os Jogos Paralímpicos de Paris. O Brasil tem uma delegação com 280 atletas, sendo 255 esportistas com deficiência (além de 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo) competindo em 20 das 22 modalidades.

A Asics escolheu a data de início dos jogos para anunciar uma importante iniciativa em prol das pessoas com deficiência. Como parte de um programa de acessibilidade, a marca lança o "Asics Para Todos", que permite que pessoas com deficiência, que precisem adquirir apenas um dos lados de um par de tênis, possam pagar apenas metade do valor total do par.

Isso significa que pessoas com amputação ou malformação na perna podem comprar qualquer modelo de tênis nas lojas físicas da marca, pagando 50% do valor do par e levando apenas o lado que utilizam.

“Nosso objetivo com este projeto é ampliar a acessibilidade para pessoas com deficiência e incentivar a prática de esportes. Esperamos que mais pessoas tenham acesso às nossas tecnologias. A Asics doará os calçados remanescentes para a Associação Desportiva para Deficientes (ADD),” explica Alexandre Fiorati, presidente da marca na América Latina.

O projeto nasceu do programa interno de inovação da companhia, onde a Asics recebeu várias propostas de iniciativas voltadas à inclusão, feitas por funcionários, e esta é uma das primeiras a serem implementadas.

Iniciativa existe no Japão

Essa iniciativa, que também está presente no Japão, é válida no Brasil em todas as lojas físicas. O projeto é destinado a pessoas que possuem amputação ou malformação em um dos pés, e que devem estar presentes na loja no momento da compra para obtê-lo.

O preço da metade do par será aplicado sobre o valor de vitrine e será concedido mediante a doação do outro pé para a ONG ADD, realizada pela marca. O limite anual de compra por CPF é de três tênis.