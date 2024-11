Presidente Lula discute sobre Enel com primeira-ministra italiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, debateram neste domingo, 17, a “necessidade de avanços na melhoria do serviço prestado” pela empresa de distribuição de energia Enel, cujo capital tem participação do governo italiano. As informações sobre a reunião, realizada no Forte de Copacabana, foram divulgadas pela Presidência da República. Ambos participam a partir de amanhã, segunda-feira,18, das reuniões de Cúpula no G20, no Rio de Janeiro.

Segundo a Presidência da República, foi debatida a atuação da empresa especialmente em São Paulo, cidade em que a Enel tem a concessão da distribuição de energia. Uma forte chuva no mês passado deixou grandes partes de capital paulista sem energia por quase uma semana.

No encontro, Lula também convidou Meloni a “fazer uma nova visita em um futuro próximo ao Brasil, promovendo um encontro empresarial entre os dois países”. Já a primeira-ministra destacou que empresas italianas têm neste momento 40 bilhões de euros em investimentos programados no Brasil.

Também participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.