Carminha, Nazaré Tedesco, Bia Falcão: vilãs de novelas estampam nova coleção da C&A

Os produtos licenciados, antes exclusivos do guarda-roupa de crianças e adolescentes, agora também conquistam o público adulto, impulsionados pela cultura pop e pelo entretenimento. Atenta a essa tendência, a C&A amplia seu portfólio na categoria e lança uma nova coleção de camisetas estampadas com as vilãs mais icônicas das novelas da TV Globo: Carminha (Avenida Brasil, 2012), Nazaré Tedesco (Senhora do Destino, 2004) e Bia Falcão (Belíssima, 2006).

Segundo pesquisa da Business Research Insights, o mercado global de licenciamento de marcas deve alcançar US$ 433 milhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual de 4,34% entre 2023 e 2031. Na C&A, a categoria registrou um crescimento de 40% nos últimos cinco anos, impactando diretamente a estratégia de desenvolvimento de coleções, análise do público e relacionamento com os parceiros.

As novas peças buscam trazer um toque de nostalgia com seis modelos de camisetas em cores neutras, projetadas para serem versáteis e se encaixarem em diferentes combinações e ocasiões do dia a dia. A grade de tamanhos vai do PP ao GG e todas os itens foram desenvolvidas com algodão BCI (Better Cotton Initiative), que utiliza menos água no processo.

“Personagens como Carminha, Nazaré Tedesco e Bia Falcão marcaram gerações e se tornaram verdadeiras lendas da televisão brasileira, conquistando os fãs de novelas e da cultura pop. A C&A tem o papel de trazer tendências e novidades especiais aos nossos consumidores, e essa coleção reforça ainda mais esse compromisso”, diz Mariana Moraes, diretora de marketing da C&A.

As peças da coleção estão disponíveis em lojas físicas selecionadas, no aplicativo e no e-commerce da C&A, com preço único de R$ 69,99. “Embora nossos personagens sejam conhecidos e amados pelos brasileiros, buscamos sempre novos caminhos para nos aproximarmos dos fãs e de novos consumidores. E uma forma divertida de fazer isso é por meio dos icônicos bordões de personagens que marcaram a história da TV brasileira”, afirma Vivianne Banharo, gerente sr. marketing de relacionamento e licenciamento de produto da Globo.

1 /3 (Bia Falcão (Belíssima, 2006))

2 /3 (Carminha (Avenida Brasil, 2012))

3/3 (Nazaré Tedesco (Senhora do Destino, 2004))

Aposta em licenciados

No último ano, as coleções licenciadas de "Barbie O Filme" e "Calça de Shopping" foram sucessos de vendas para a C&A. O case "Calça de Shopping", inspirado em uma cena da animação clássica Patolino, alcançou um impacto orgânico estimado em 1,6 milhões de pessoas nas redes sociais e ganhou o prêmio de melhores do ano na categoria de inovação de Licenciados da Warner Bros.

Devido à alta demanda, os produtos esgotaram rapidamente no site e nas lojas, obrigando a C&A a repor os itens de forma ágil. Segundo o Google Trends, entre maio de 2023, no período de lançamento da coleção, e maio de 2024, a busca pelo termo "patolino calça de shopping" cresceu cerca de 130%, enquanto "camiseta patolino" registrou um aumento de mais de 300%.

A coleção licenciada de "Divertida Mente 2", lançada em junho no Brasil, também se esgotou em menos de três semanas após a estreia do filme. De acordo com Mariana Moraes, diretora de marketing da C&A, a varejista pretende continuar investindo na categoria.

“Os produtos licenciados nos mantém conectados com a cultura pop e com a nossa cliente, fortalece a marca de maneira leve e divertida, gera identificação com o público e favorece a ampliação das conversas e produção de conteúdo orgânico nas redes sociais.”