Dólar fecha em alta na volta do carnaval e vai a R$ 5,24

O dólar à vista encerrou as negociações desta quarta-feira, 18, em alta de 0,21%, cotado a R$ 5,24, na primeira sessão de negociação da semana após o feriado de carnaval, que fechou os mercados brasileiros na segunda e terça-feira. A moeda americana chegou a cair para R$ 5,19 no início da tarde, mas virou e passou a subir.

Para William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, os movimentos recentes refletem um cenário complexo parte dessa virada pode ter ocorrido com a notícia de que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve deixar o cargo antes do fim de seu mandato de oito anos, previsto para outubro de 2027.

Segundo informações do jornal Financial Times, Lagarde quer sair antes da eleição presidencial francesa, em abril do próximo ano. "Nenhuma decisão ainda foi tomada, mas essa incerteza acaba, obviamente, trazendo repercussão nos mercados de câmbio", afirma o especialista.

A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) também trouxe influência sobre o mercado.

Segundo o documento, os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) permanecem divididos sobre os próximos passos da política monetária. Enquanto alguns defendem cortes de juros, outros sugerem manter a política estável ou até considerar elevações caso a inflação não desacelere como esperado.

"O que vemos hoje é que os yields das treasuries subiram, fortalecendo o dólar. A ata ressaltou incertezas sobre o futuro, com o Fed dividido entre priorizar a inflação ou o mercado de trabalho, e isso acabou puxando o índice dólar e o dólar frente ao real", disse Castro Alves.

O cenário interno também refletiu parcialmente a evolução das taxas de juros no Brasil, com os DIs futuros operando na contramão das treasuries, os títulos de dívida emitidos pelo governo dos EUA.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.