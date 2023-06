C&A Brasil lança coleção de jeans sustentável com transparência e rastreabilidade

A varejista de moda C&A Brasil anuncia o lançamento de sua primeira coleção de jeans produzida com algodão certificado e rastreável. A matéria-prima tem garantia de proteção ao meio ambiente e às leis trabalhistas, além da eficiência econômica. Já a rastreabilidade é garantida pela tecnologia blockchain. Ou seja, uma espécie de banco de dados que registra todo o processo de produção das peças, da plantação do algodão nas fazendas até o produto na loja. Por meio de um QR Code disponível na etiqueta do jeans, a cliente pode conferir todos os passos da roupa adquirida.

O lançamento da C&A acontece em parceria com o movimento Sou de Algodão e o programa SouABR (Sou de Algodão Brasileiro Responsável), de rastreabilidade por blockchain da indústria têxtil nacional, ambos criados pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

A parceria permite outra evoluções. São três modelos de jeans disponíveis em 174 lojas físicas pelo Brasil, além do app e do site da C&A. “A C&A entende seu papel como indutora dessas boas práticas ao mercado e sabe que a iniciativa é um ponto importante no processo de conscientização dos parceiros e, também, da cliente. A coleção é mais um grande passo em nosso compromisso de oferecer uma moda cada vez mais sustentável, responsável e com transparência. Além do algodão, temos a intenção de expandir a rastreabilidade para as coleções produzidas com viscose e poliéster mais sustentável”, diz Hussein Rodrigues, diretor comercial da marca destaca.

Para Alexandre Schenkel, presidente da Abrapa, a pessoa consumidora da coleção é aquela que quer uma transformação na moda, com responsabilidade e transparência. “Em 2012, criamos um protocolo único para todos os produtores brasileiros: o programa ABR (Algodão Brasileiro Responsável). É uma jornada longa conseguir levar essa certificação até a palma da mão do consumidor. Por isso, temos muito orgulho quando marcas como a C&A se unem a nós para fazer isso acontecer. Juntamos 18 fazendas e 17 produtores para produzirem a fibra que resultou em mais de 10.200 metros de tecido e 133.695 kg de fios. Tudo para atender essa cliente especial”, diz.

Estratégia de sustentabilidade da C&A

Segundo a C&A, desde 2006 há um atuação para criar um ecossistema com produção mais responsável e matérias-primas mais sustentáveis. Atualmente, mais de 95% do total de algodão utilizado na produção é adquirido como Better Cotton Initiative (BCI).

Em 2022, pelo 5º ano consecutivo, a C&A foi a marca mais bem posicionada (#1) no Índice de Transparência da Moda Brasileira (ITM), iniciativa do Fashion Revolution Brasil, que mede até que ponto as políticas, práticas e impacto social e ambiental de cada cadeia de valor dos maiores varejistas brasileiros são divulgados.

Já a certificação ABR possui 183 itens de verificação distribuídos em oito critérios: contrato de trabalho, proibição do trabalho infantil, proibição de trabalho análogo a escravo ou em condições degradantes ou indignas, liberdade de associação sindical, proibição de discriminação de pessoas, segurança, saúde ocupacional, meio ambiente do trabalho, desempenho ambiental e boas práticas.