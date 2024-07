Ana Paula Arósio ressurge em nova campanha da marca Bwell; veja vídeo

Afastada das telinhas e do mundo artístico há alguns anos, a atriz Ana Paula Arósio reapareceu nesta terça-feira, 30, estrelando a nova campanha da Bwell, marca de suplementação de saúde integral da RD Saúde, dona das drogarias Raia e Drogasil.

Conhecida por seus papéis em novelas da TV Globo, como "Hilda Furacão", "Terra Nostra" e "Esperança", Arósio tornou-se uma das maiores atrizes da TV brasileira. Em 2010, afastou-se da televisão para viver longe dos holofotes e perto da natureza, aparecendo esporadicamente no cinema, o que torna cada aparição sua muito aguardada pelo público.

Agora, na campanha da Bwell, ela promove a linha de produtos voltados para o bem-estar e qualidade de vida, com ênfase em vitaminas e suplementos. Com o slogan “Escolha o lado Bwell da vida”, a ação quer transmitir a ideia de que cuidar da saúde pode ser mais simples e que as pessoas têm o direito de fazer escolhas significativas para si.

"Procuramos mostrar que uma vida equilibrada e saudável é feita de pequenas escolhas diárias, individuais e únicas. Ana Paula é a representação disso. Suas escolhas sempre foram pautadas em um olhar muito próprio e voltado para sua saúde integral. A atriz é uma figura extremamente querida dos brasileiros, simboliza a opção por um estilo de vida leve, mais saudável e alinhado aos valores em que ela acredita”, diz Lah Nascimento, gerente de comunicação e branding de marcas próprias da RD Saúde.

As peças para TV paga, streaming, canais digitais e cinema mostram Arósio em situações do dia a dia. “A Bwell tem tudo a ver comigo, com a minha história e com as minhas escolhas. Sempre priorizei minha saúde e meu bem-estar e escolhi estar bem. É a marca que mais materializou essa minha visão. É como se meu estilo de vida agora tivesse um nome", afirma Ana Paula Arósio.

Desenvolvida pela McCann Health Brasil, a campanha, planejada ao longo de seis meses por uma equipe de 22 pessoas, é o maior investimento publicitário da Bwell até hoje. Segundo o F5, da Folha de S.Paulo, Ana Paula Arósio recebeu R$ 700 mil de cachê para estrelar o comercial. A RD Saúde informou à EXAME, no entanto, que não comentaria o assunto.

“É uma comunicação ampla e integrada com uma garota-propaganda que conversa com os mais diversos públicos e que de fato pode transmitir com autenticidade à mensagem do "Escolha o Lado Bwell da Vida’”, explica Carolina Gonçalves, consumer business director da McCann Health Brasil.

Faturamento aumentou em 10 vezes

Segunda principal marca própria em faturamento do grupo RD Saúde, a Bwell viu suas vendas aumentarem 10 vezes entre maio de 2023 e maio de 2024. Os produtos são vendidos exclusivamente nas farmácias e canais digitais da Raia e Drogasil.

A marca foi idealizada para levar cuidados integrais e preventivos às prateleiras da farmácia com foco em suplementos e vitaminas. O catálogo da Bwell tem produtos como suplementos, vitaminas, complementos alimentares, ômega 3, entre outros.

“A nossa proposta é levar saúde integral e prevenção a um número cada vez maior de pessoas. Por exemplo, alguém que nunca tomou ômega 3 ou cálcio e recebe recomendação médica para fazer a suplementação precisa encontrar no mercado opções mais acessíveis e de alta qualidade, como é o caso dos nossos produtos Bwell”, diz Renata Mascarenhas, diretora de marcas próprias da RD Saúde.

Na visão de Ana Paula Arósio, a saúde futura depende de escolhas diárias para manter a qualidade de vida, especialmente aquelas que mantêm corpo e mente. "A saúde mental é determinante para que se possa fazer escolhas saudáveis para o corpo e para a mente, com a devida ajuda de pessoas e produtos qualificados para a manutenção da qualidade de vida. Minhas escolhas incluem a luta diária pelo bem-estar e desde sempre foram pautadas numa visão integrada entre o corpo e a mente", comenta.