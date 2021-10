Canal vira fenômeno no YouTube com conteúdos infantis

Há um fenômeno argentino conquistando o mundo que talvez você ainda não tenha percebido, exceto se convive com bebês ou crianças de até cinco anos. É o canal O Reino Infantil, que acabou de conquistar o botão de diamante do YouTube, um reconhecimento oferecido aos canais que ultrapassam 10 milhões de inscritos.

O número é comparável ao de inscritos em outros canais que são mania nesta faixa etária da pré-escola, como Peppa Pig, Mundo Bita e Patati Patatá.

O conteúdo lembra o da Galinha Pintadinha, com clipes musicais – porém, com um mix mais diversificado de animações, personagens, histórias, jogos e canções.

Entre as atrações disponibilizadas destacam-se A Fazenda do Zenon, Bichikids, Canções do Zoo, A Família Blu e Paco, O Marinheiro.

“Alcançar a marca dos 10 milhões de inscritos significou muito, justamente pela tradição dos personagens brasileiros e pela boa música que é produzida aí”, diz Pablo Lacroix, diretor digital da Leader Entertainment, empresa que começou há 30 anos como gravadora de canções do repertório popular para venda de DVDs em bancas e hoje tem sedes na Argentina e na Espanha.

De modo orgânico, o canal O Reino Infantil cresceu à taxa de 70% ao ano no Brasil nos últimos quatro anos. Em 2020, alcançou 2,5 bilhões de visualizações nos vídeos em português. “Em aproximadamente dois anos, teremos alcançado 20 milhões de inscritos em nosso canal no YouTube no Brasil”, projeta Lacroix.

Reis em mais de 20 idiomas

Além do site original, El Reino Infantil, a empresa mantém mais de 10 canais e gravações em 20 idiomas.

Somada, a rede conta com mais de 140 milhões de inscritos e 100 milhões de visitas diárias no YouTube, e uma presença significativa no Facebook, Instagram, Spotify e Tik Tok.

Além das redes sociais, os desenhos musicais de O Reino Infantil estão disponíveis na TV, por meio de parcerias com provedores de streaming. No Brasil, são distribuídos pela Amazon Prime Video, Playground e Pluto TV Brasil. Pela TV a cabo, a Nick Jr. transmite a segunda temporada de A Fazenda do Zenon.

Ainda neste ano, Bartolinho e outros personagens de O Reino Infantil irão chegar às lojas de brinquedos, papelarias e grandes varejistas, na forma de pelúcias, brinquedos, material escolar, itens para festa e vestuário.

Sustentabilidade do negócio

Com uma estratégia de valorizar as músicas do cancioneiro popular, que unem gerações, e de pesquisar as culturas e tradições da infância nos diversos países em que atua, O Reino Infantil aposta num repertório que é menos suscetível a modismos (50% das canções gravadas são de domínio público, e a outra metade é inédita).

A enorme quantidade de informações que seus seguidores compartilham a cada vez que assistem a um vídeo, ou correm o dedinho para o próximo, faz com que se possa usar os dados de forma tática para oferecer os clipes, jogos e histórias que mais interessem aos pequenos.

Vários aspectos do conteúdo são avaliados em conjunto, como audiência, curva de retenção, os ritmos que funcionam melhor, o tom das músicas e os horários mais acessados.

Outro pilar fundamental, que transmite segurança aos pais e cuidadores, é o fato de haver uma equipe de especialistas em educação e desenvolvimento infantil apoiando a área criativa.

“Nosso foco é o entretenimento, mas temos o compromisso de fazer um produto que também seja educativo”, afirma o diretor digital da Leader Entertainment. “Até porque sabemos que hoje os pais nem sempre acompanham o que o filho vê, e há uma facilidade de acesso a infinitos conteúdos. Então ofertar algo de boa qualidade é uma responsabilidade grande.”