Campanhas de marcas de moda propõem novos olhares sobre a paternidade

Não é assim um Natal. Também não chega a ser um Dia das Mães. Mas o Dia dos Pais tem ganhado cada vez mais importância no calendário de datas comemorativas do varejo e em discussões mais amplas sobre o papel do homem na criação dos filhos.

As marcas de moda masculina falam diretamente com esse público. Algumas delas trazem este ano campanhas publicitárias com reflexões de forma mais abrangentes, muitas vezes na voz de escritores, terapeutas, atores. A paternidade é abordada de forma conceitual, mas também muito pessoal. Afinal, são todos pais.

As lições de Ricardo Almeida

Referência nacional em alfaiataria, Ricardo Almeida está lançando a campanha “Lições que ficam” para celebrar o Dia dos Pais, em suas lojas físicas, site, redes sociais e todos os canais de comunicação. A marca apresenta o estilista ao lado dos cinco filhos: Renata, Fernando, Caio, Ricardinho e Arthur Almeida.

A produção envolveu nomes consagrados do mercado. O styling foi produzido por Paulo Martinez e as fotos são de Bob Wolfenson. A marca planeja ainda eventos e ações nas lojas próprias, como jantares e talks, com participação de amigos e clientes.

No vídeo da campanha, Ricardo Almeida relata o que aprendeu de mais valioso com o seu pai e como repassa esse legado de conhecimento diariamente para os seus filhos também. Uma curiosidade: dois deles estão lançando uma linha de roupas, que pode ser conferida dentro do Studio Ricardo almeida, loja conceitual do alfaiate que fica no Complexo Matarazzo, em São Paulo.

Filosofia na Oficina Reserva

A Oficina Reserva propõe um Dia dos Pais de reflexão. A marca da holding Azzas 2154 que tem como propósito reinventar os clássicos do armário masculino se uniu ao filósofo Clóvis de Barros para recriar conceitos e valores importantes da paternidade.

Como se transmite confiança de geração em geração? Quais padrões de comportamento devem permanecer? Por que a figura paterna é praticamente insubstituível? Barros traz sua visão nos vídeos institucionais divulgados nas redes sociais da marca.

Jornalista, autor de best sellers, palestrante e podcaster, Barros conduz para a marca uma jornada sobre os temas da paternidade a partir de ensinamentos de seu próprio pai, falecido há 30 anos – e que, segundo ele, se mantém vivos até hoje.

Aramis traz Cauã Reymond

A Aramis, uma das líderes no varejo de moda masculina brasileira, lança sua campanha de Dia dos Pais estrelada pelo ator e trendhunter da marca Cauã Reymond. Com o nome “Pai Doce Lar”, as peças publicitárias propõem uma reflexão sobre os diversos significados da palavra ‘pai’.

Com um tom poético, a campanha mergulha nas associações e sentimentos conectados ao ideal de ser pai, como segurança, conforto e afeto, e materializa os conceitos em apenas um: o lar. Daí o nome. Em “Pai Doce Lar”, a Aramis celebra o ambiente de acolhimento e proteção que os pais representam.

Para Cauã, pai de Sofia, de 12 anos, a paternidade é um sentimento incomparável. “É uma experiência realmente transformadora. Desde o momento em que sua filha nasce e você a vê pela primeira vez até hoje, quando estamos juntos, em casa ou viajando, é um aprendizado novo a cada dia e um sentimento inexplicável de amor, que só compreendi quando me tornei pai”, diz.

Diálogos na Foxton

A Foxton convidou o filósofo, escritor e psicoterapeuta Emanuel Aragão para celebrar a data e se aprofundar em um diálogo reflexivo sobre os desafios e as oportunidades da paternidade moderna. Sob um olhar especial, ele aborda a importância de os homens adquirirem novos conhecimentos e questionarem antigas convenções para evoluírem enquanto pais, companheiros e pessoas.

Pai de dois meninos e escritor do livro “Dez princípios antes do fim: Enunciado para uma vida possível”, Emanuel vem ganhando espaço em suas redes sociais, com conteúdo que traz, principalmente, análises e pontos de vista sobre o autoconhecimento humano.

Agora, ele reforça a mensagem da importância da paternidade ativa. "Acredito que a verdadeira potência da paternidade reside na coragem de se mostrar vulnerável e autêntico diante dos nossos filhos. É nesse espaço de abertura emocional que podemos realmente nos conectar e viver experiências que vão além das limitações tradicionais da masculinidade”, diz.

Nos passos da Louie

Cada herói é único. Este foi o mote da campanha do Dia dois Pais da Louie, marca de sapatos fundada em 2012 pela diretora criativa Lívia Ribeiro. Para ela, a ideia foi trazer a delicadeza da relação entre pais e filhos, uma convivência com muitas nuances e que envolve aprendizado, inspiração, intimidade, erros e acertos.

O ator Fábio Assunção foi escolhido para estrelar a campanha junto com João Assunção, seu filho mais velho, de 21 anos. Ele também é pai de Ella Felipa, de 12 anos, e Alana Ayo, de 3 anos. "Trata-se de um dos atores mais importantes dessa geração e ele não esconde a importância do relacionamento com os filhos no cotidiano dele. E o João agora está indo no mesmo caminho, começando a carreira como ator", diz Lívia.

A sessão para a campanha aconteceu em São Paulo e foi clicada por Mariana Maltoni, com styling de Thiago Biagi. "Quando fui convidado para esta campanha simplesmente pirei nos sapatos e acessórios. O resultado está aí para provar a personalidade e elegância de cada uma das peças", escreveu o ator em suas redes.