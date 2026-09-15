Diageo cria selo antifraude para ajudar consumidor a evitar bebidas falsificadas

Conferir a autenticidade de uma garrafa de bebida pode ser tão simples quanto checar uma mensagem no celular. Essa é a proposta da Diageo com o Selo Drink Seguro, tecnologia antifraude que permite ao consumidor verificar, em poucos segundos, se uma garrafa é legítima antes de consumi-la.

Em conversa com a EXAME, Guilherme Martins, vice-presidente de marketing e inovação da Diageo Brasil, afirma que a iniciativa busca transformar a autenticação, até então concentrada nos bastidores da cadeia de produção e distribuição, em uma etapa acessível a todos os consumidores.

"O selo não vem para substituir nada do nosso controle de qualidade, mas para adicionar uma camada extra que dá autonomia ao consumidor e ajuda a coibir a falsificação."

Guilherme Martins, vice-presidente de marketing e inovação da Diageo Brasil (Divulgação)

Checagem em 5 segundos

O processo de checagem é bem simples: basta apontar a câmera do smartphone para o selo instalado na tampa da garrafa. Automaticamente, o usuário é direcionado para uma plataforma oficial da companhia, que confirma a procedência do produto.

A Diageo estima que o processo acrescente, no máximo, cinco segundos à jornada de compra. Para Martins, a duração reduzida é fundamental para que a ferramenta não se torne uma etapa incômoda no consumo.

"Essa tecnologia foi desenvolvida para entregar um processo simples. Hoje, o consumidor está muito mais atento a tudo o que ele consome. Ele olha rótulos, pesquisa ingredientes, quer saber a origem do produto e como é feito. Para fazer a nossa validação, esse consumidor vai gastar, no máximo, cinco segundos. É rápido, simples e seguro", diz o executivo.

Por trás da simplicidade, no entanto, há uma tecnologia desenvolvida em parceria com a Securetrace, hub global de tecnologia e segurança. Cada selo recebe uma espécie de impressão digital própria, com mais de 27 trilhões de combinações possíveis, que são analisadas por inteligência artificial.

Segundo a Diageo, o sistema tem 99,99% de eficácia contra cópias. A solução conta com certificação internacional ISO 12931, voltada a tecnologias de autenticação de produtos, e é a mesma usada em aplicações que exigem mecanismos de identificação e segurança, como documentos e cédulas.

Quando a validação é concluída, a plataforma avisa que o selo foi validado com sucesso. Caso a identificação não seja reconhecida, a orientação é não consumir o produto. O usuário também pode enviar informações sobre a garrafa para a companhia, que poderá utilizar os dados para análise e, quando necessário, compartilhá-los com autoridades.

Selo Drink Seguro, da Diageo, faz a checagem para o consumidor em 5 segundos (Jairo Rodrigues)

Depois do metanol

O lançamento acontece um ano após a crise de intoxicações por metanol no Brasil, associada ao consumo de bebidas adulteradas. O episódio reforçou o quanto saber a procedência das bebidas é importante, e mobilizou órgãos públicos em ações de investigação e fiscalização.

Martins destaca que o Selo Drink Seguro já estava em desenvolvimento antes do episódio. Segundo dados apresentados pela companhia, a falsificação representa 4,7% do mercado ilegal de bebidas destiladas. É uma parcela específica do mercado irregular, mas justamente aquela que mais preocupa do ponto de vista da segurança.

É nesse ponto que a Diageo posiciona o selo: como uma camada adicional de proteção, sem substituir fiscalização, controles internos ou a atuação das autoridades:

"A nossa ambição é que casos como esse não aconteçam novamente. O selo é mais uma ferramenta para dificultar a falsificação e trazer segurança para o consumidor."

De Johnnie Walker a Tanqueray

Desde o início de 2026, o selo já vem sendo aplicado de forma gradual em garrafas de diferentes marcas da companhia. Agora, a comunicação oficial sobre a ferramenta, criada pela AlmapBBDO, chega ao mercado, com presença em TV, mídia digital, mídia exterior e pontos de venda.

Para a adoção acontecer em escala, a Diageo sabe que precisa educar o consumidor, ensinando-o a incorporar a ferramenta à rotina. Por isso, o lançamento do selo vem acompanhado de uma campanha de comunicação.

"Primeiro, precisávamos aplicar o selo nas garrafas. Agora, é o momento de comunicar essa tecnologia aos clientes", explica Martins.

A companhia destaca que o selo chega às 17 marcas da empresa, entre elas Johnnie Walker, Old Parr, Bulleit, Tanqueray, Gordon's, Smirnoff, Cîroc, Don Julio e mais. A implementação ainda está em transição. A expectativa é que, até o final do ano, todas as garrafas, de todas as categorias, já tenham a tecnologia implantada.

"Como líder de mercado, temos a responsabilidade de olhar tendências, entender o que está acontecendo com o consumidor, e nos antecipar às demandas", finaliza o executivo.