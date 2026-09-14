'Atrasados do Enem' ganham corrida contra o relógio com Nubank e Duolingo

Faltando pouco mais de um mês para o Enem, Duolingo e Nubank decidiram transformar um dos maiores símbolos da prova, a corrida para não perder a hora, em marketing. A partir de 14 de setembro, clientes do Nubank poderão resgatar três meses gratuitos do Super Duolingo, versão paga do aplicativo de idiomas.

A parceria também ganhará uma ativação presencial em São Paulo, nos dias 18 e 19 de setembro, com esteiras que simulam a entrada de uma escola na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo. A ação foi criada pela agência Jota.

Batizada de "ENEMigos do atraso", a ação brinca com uma situação que, todos os anos, rende memes nas redes sociais: estudantes correndo para chegar ao local de prova a tempo.

"Com o Nubank, queremos levar um pouco da leveza e da diversão do Duolingo para esse período de preparação e mostrar que pequenos momentos de aprendizado podem fazer parte da rotina. Porque, quando o assunto é aprendizado, cada minuto conta”, afirma Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo Brasil.

Marcas disputam atenção dos jovens

A parceria entre Duolingo e Nubank acontece em um momento em que marcas de diferentes categorias tentam se aproximar dos jovens a partir de situações concretas da vida cotidiana. O Enem é um desses territórios: além de envolver milhares de estudantes, a prova concentra uma série de rituais e códigos próprios, que vão da preparação aos rituais em dias de prova.

Nesse contexto, a estratégia de Duolingo e Nubank é associar as duas marcas a uma preocupação que antecede o exame: planejamento. De um lado, o aplicativo usa o período de estudos para estimular uma rotina de aprendizado; de outro, o banco conecta a iniciativa à ideia de organização para os próximos passos da vida financeira.

O movimento também aproxima duas empresas que já têm forte presença digital entre públicos mais jovens. O Nubank afirma ter cerca de 118 milhões de clientes no Brasil, enquanto o Duolingo registra 59 milhões de usuários ativos diariamente no mundo e mais de 70 milhões de downloads no país.

O benefício do Super Duolingo ficará disponível para clientes do Nubank até 14 de dezembro.