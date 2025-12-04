Caboré 2025 divulga os vencedores nas 14 categorias do prêmio

Caboré 2025 reconhece profissionais e marcas que transformaram o mercado ao longo do ano (Divulgação)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17h01.
Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 17h05.
O Prêmio Caboré 2025 anunciou, na noite de quarta-feira, 3, os vencedores das 14 categorias indicadas pelo mercado. A cerimônia ocorreu no Vibra São Paulo, às vésperas do Dia Mundial da Propaganda e marcou o encerramento de um ano descrito pelo setor como de “curvas desafiadoras e arrancadas decisivas”.
Realizado há 46 anos por Meio & Mensagem, o prêmio mantém o propósito de distinguir profissionais, marcas e empresas que se destacaram ao longo do ano. A 46ª edição reuniu 42 indicados, dos quais 31 participaram pela primeira vez. Do total, 36 nunca haviam conquistado a coruja, troféu símbolo do Caboré.
Antes da premiação, o evento promoveu uma homenagem aos 100 anos da Globo. A celebração incluiu a exibição de um vídeo com depoimentos de profissionais do mercado sobre o impacto da empresa na comunicação, na cultura e no entretenimento brasileiro ao longo do último século. Em seguida, Salles Neto, CEO de Meio & Mensagem, entregou uma coruja a Manzar Feres, diretora-geral de Negócios em Publicidade da Globo.
Dirigente da Indústria da Comunicação
Profissional de Veículo
Serviço de Marketing
Profissional de Inovação
Profissional de Atendimento e Negócios
Produtor de Conteúdo
Produção
Profissional de Mídia
Plataforma de Comunicação
Profissional de Estratégia
Profissional de Marketing
Profissional de Criação
Anunciante
Agência de Comunicação
Na entrevista a EXAME, Marcelo Salles Gomes, presidente do Grupo Meio & Mensagem, revisitou a história das campanhas que antecederam o Caboré e descreveu como a mobilização em torno das indicações ganhou força ao longo das décadas. Ele lembrou o episódio da Almap nos anos 1990, quando um jingle político adaptado marcou uma mudança na forma como o mercado passou a comunicar sua participação na premiação.
Salles também detalhou o processo de formação da shortlist, o avanço de novos nomes na disputa e o papel do prêmio na organização do setor. Leia a entrevista completa.