Caboré 2025 divulga os vencedores nas 14 categorias do prêmio

O Prêmio Caboré 2025 anunciou, na noite de quarta-feira, 3, os vencedores das 14 categorias indicadas pelo mercado. A cerimônia ocorreu no Vibra São Paulo, às vésperas do Dia Mundial da Propaganda e marcou o encerramento de um ano descrito pelo setor como de “curvas desafiadoras e arrancadas decisivas”.

Realizado há 46 anos por Meio & Mensagem, o prêmio mantém o propósito de distinguir profissionais, marcas e empresas que se destacaram ao longo do ano. A 46ª edição reuniu 42 indicados, dos quais 31 participaram pela primeira vez. Do total, 36 nunca haviam conquistado a coruja, troféu símbolo do Caboré.

Antes da premiação, o evento promoveu uma homenagem aos 100 anos da Globo. A celebração incluiu a exibição de um vídeo com depoimentos de profissionais do mercado sobre o impacto da empresa na comunicação, na cultura e no entretenimento brasileiro ao longo do último século. Em seguida, Salles Neto, CEO de Meio & Mensagem, entregou uma coruja a Manzar Feres, diretora-geral de Negócios em Publicidade da Globo.

A seguir, os vencedores das 14 categorias do Caboré 2025:

Dirigente da Indústria da Comunicação

Gabriela Onofre (Publicis Groupe)

Disputou com Luiz Lara (Cenp) e Sergio Lopes (LiveMode)

Profissional de Veículo

Giselle Ghinsberg (Disney)

Disputou com Daniela Galego (Uber Ads) e Gustavo Silva (Neooh)

Serviço de Marketing

Black Influence

Disputou com Altermark e N.ideias

Profissional de Inovação

Camila Novaes (Visa)

Disputou com Alexandre Kavinski (WPP Media Services) e Ana Paula Passarelli (Brunch)

Profissional de Atendimento e Negócios

Alessandra Visintainer (Gut)

Disputou com Eduardo Megale (Talent) e Renato Fischer (VML)

Produtor de Conteúdo

Prime Vídeo

Disputou com Estadão e UOL

Produção

Anonymous Content Brazil

Disputou com 30e e MyMama Entertainment

Profissional de Mídia

Rafaela Alves (AlmapBBDO)

Disputou com Aline Velha (Nubank) e Carlinha Gagliardi (Mediabrands)

Plataforma de Comunicação

Eletromidia

Disputou com Pinterest e Samsung Ads

Profissional de Estratégia

Ana Paula Kuroki (Africa)

Disputou com Ana Cortat (Droga5) e Maria Claudia Conde (DPZ)

Profissional de Marketing

Cecilia Bottai Mondino (Heineken)

Disputou com Beatriz Bottesi (Meta) e Nathalia Garcia (Bradesco)

Profissional de Criação

Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)

Disputou com Mauro Ramalho (Publicis Brasil) e Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

Anunciante

Mercado Livre

Disputou com Betano e L’Oréal

Agência de Comunicação

AlmapBBDO

Disputou com Artplan e Galeria

'Indicação ao Caboré vira chancela para o mercado'

Na entrevista a EXAME, Marcelo Salles Gomes, presidente do Grupo Meio & Mensagem, revisitou a história das campanhas que antecederam o Caboré e descreveu como a mobilização em torno das indicações ganhou força ao longo das décadas. Ele lembrou o episódio da Almap nos anos 1990, quando um jingle político adaptado marcou uma mudança na forma como o mercado passou a comunicar sua participação na premiação.

Salles também detalhou o processo de formação da shortlist, o avanço de novos nomes na disputa e o papel do prêmio na organização do setor. Leia a entrevista completa.