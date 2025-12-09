Entidades de publicidade e de mercados de capitais iniciam cooperação

O Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp) e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) firmaram um acordo de cooperação nesta terça-feira, 9, para estreitar as relações e a colaboração entre as duas entidades.

O acordo prevê uma agenda comum de trabalho para o próximo ano com o objetivo de compartilhar boas práticas e trocar experiências entre as duas áreas que, historicamente, tiveram pouca atuação conjunta.

Segundo as entidades, o propósito da cooperação é reforçar a importância da autorregulação para o desenvolvimento econômico do país. O presidente da Cenp, Luiz Lara, afirma que o fórum atua para aproximar os atores da indústria publicitária, enquanto a Anbima trabalha para fortalecer o sistema financeiro “com os mesmos princípios de integridade e qualificação”.

“Publicidade e mercado financeiro são dois pilares da economia brasileira e referências globais em suas áreas. Ambos têm na autorregulação a base para garantir ética, transparência e livre concorrência”, diz.

O chefe da Anbima, Carlos André, segue a mesma linha e afirma que a parceria firmada "comprova que o modelo de autorregulação oferece uma contribuição de grande relevância para a sociedade brasileira, independentemente da atividade econômica".

“A agenda comum que os mercados financeiro e de capitais e o mercado publicitário passam a construir com esse acordo certamente trará muitos benefícios para os dois setores”, diz.

Aproximação com poder público

O evento de assinatura do acordo ocorreu em Brasília, como forma de sinalizar uma aproximação com o poder público, e também contou com a presença da vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Regina Augusto.

O Cenp foi fundado em 1998 e reúne as principais entidades ligadas ao mercado de publicidade. Já a Anbima representa mais de 1,5 mil instituições que vão desde bancos comerciais até asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e consultores de investimento.