Burger King vai oferecer hambúrguer de graça para advogados em nova campanha

O Burger King anunciou recentemente que oferecerá um sanduíche gratuito para advogados membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, como parte de uma ação publicitária.

A iniciativa faz parte do lançamento do BK Taste 1.0, novo sanduíche da marca que gerou comparações com um produto similar da concorrência. Para reforçar sua posição, o Burger King convida advogados de todo o Brasil a experimentarem o lanche e compartilharem suas opiniões.

No vídeo promocional, o Burger King rebate as acusações de imitação, afirmando que o BK Taste não é uma cópia. Além disso, a rede sugere que o concorrente teria se inspirado no Whopper, clássico e carro-chefe da marca, ao criar o produto em questão.

Mesmo que fosse uma cópia, como sugere o comercial, seria apenas "uma cópia da concorrência", reiterando a autenticidade do Whopper como inspiração original.

Em um comunicado, a companhia reforça que o produto do rival foi criado para imitar o Whopper. Segundo o Burger King, o sucesso do carro-chefe foi tão grande em seu lançamento que, no começo dos anos 2000, outra rede de fast food teve que criar um sanduíche muito similar para competir em tamanho e sabor defumado.

O BK Taste 1.0 combina um pão com gergelim, hambúrguer de carne 100% bovina grelhado no fogo, alface fresca, tomate, cebola, queijo cheddar derretido e o exclusivo molho Taste com um toque defumado. O sanduíche está disponível a partir de R$ 36,90.

Como adquirir o sanduíche de graça no Burger King?

Para aproveitar a promoção do BK Taste 1.0, os advogados precisam apenas apresentar a carteira da OAB em um drive-thru participante da rede Burger King no momento do pedido.

A oferta é limitada a um sanduíche por CPF e está sujeita à disponibilidade de estoque. A ação é válida apenas nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2025.