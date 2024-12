CPTM lança calendário 2025 com funcionários 'famosos' em parceria com Burger King e Heinz

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) firmou parceria com o Burger King e a Heinz para lançar um calendário de 2025 inspirado nos tradicinais modelos americanos. A ideia surgiu após pedidos de seguidores nas redes sociais da CPTM, cujo perfil ganhou destaque nos últimos meses ao mostrar o cotidiano das estações de trem de São Paulo e o carisma de seus funcionários.

A ação prevê a arrecadação de recursos para o Movimento Arredondar, organização que apoia causas sociais. Durante todo o ano, os clientes do Burger King poderão arredondar os valores de suas compras nos restaurantes da rede, contribuindo para a iniciativa.

O calendário traz fotos descontraídas dos 'famosos' ferroviários da CPTM, incluindo o Zecaré, o mascote da companhia. Os funcionários foram fotografados ao lado de itens do cardápio do Burger King e dos produtos Heinz, como ketchup e mostarda. A ação reforça o engajamento das marcas com o público e aposta em impacto social.

Funcionários da CPTM, incluindo o Zecaré, mascote da companhia, posam para o calendário 2025 em parceria com Burger King e Heinz (Divulgação)

“Essa ação marca um ano de parcerias focadas no bem-estar e no entretenimento dos nossos clientes. Também premia a ideia dos nossos próprios seguidores, que pediram o calendário nas redes sociais. É o maior reconhecimento de que estamos conectando pessoas por trilhos e com nossas histórias”, diz Rodrigo Pontes, gerente de marketing e comunicação da CPTM.

Para André Mendes, gerente de comunicação e marketing da Kraft Heinz Brasil, a colaboração busca criar experiências conectadas com conversas reais e agregar valor às marcas. “Isso estabelece uma conexão mais profunda com os consumidores”, destaca o executivo.

Giulia Queiroz, diretora de marketing do Burger King, ressalta que as três marcas compartilham personalidades fortes e um público-alvo massivo. “A parceria une criatividade, impacto social e estratégia de negócio, estreitando nossa conexão com consumidores que valorizam e consomem as três marcas."

Segundo ela, desde 2018, o Burger King e o Movimento Arredondar arrecadaram mais de R$ 6 milhões em doações, beneficiando cerca de 150 mil pessoas. Fundada em 2011, a organização transforma centavos arredondados em recursos para causas sociais, conectando consumidores, empresas e ONGs em ações de impacto.

Como conseguir o calendário da CPTM 2025

Os calendários serão distribuídos no dia 27 de dezembro na loja do Burger King na Avenida Paulista, 633. Para obter o item, os consumidores devem arredondar o valor final de sua compra. A promoção será limitada a uma unidade por CPF e estará disponível enquanto durarem os estoques.