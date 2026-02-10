AQ: a nova inteligência que separa profissionais comuns dos que entregam — e seus quatro perfis

(MTStock Studio/Getty Images)
Durante décadas, o QI definiu quem era considerado inteligente. Depois, o QE ampliou esse conceito ao incluir a inteligência emocional. Mas, em um mundo marcado por mudanças constantes, pressão diária e decisões rápidas, um novo tipo de habilidade começa a se destacar no ambiente profissional: o AQ, ou quociente de agilidade.
Segundo a coach executiva Liz Tran, que trabalha com fundadores e CEOs, o AQ deixou de ser um diferencial e passou a ser uma competência essencial para quem precisa executar bem, lidar com estresse e manter desempenho elevado mesmo em cenários instáveis. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
O AQ está menos ligado ao que a pessoa sabe e mais a como ela age quando o cenário muda. Ele mede a capacidade de lidar com pressão, incerteza e situações fora do plano, algo cada vez mais comum no dia a dia profissional.
Na prática, o AQ aparece quando prazos apertam, decisões precisam ser tomadas sem todas as informações ou quando uma crise exige ação imediata. Profissionais com alto AQ conseguem manter foco, ajustar rotas rapidamente e continuar executando, mesmo sob estresse.
No livro “AQ: Um Novo Tipo de Inteligência para um Mundo em Constante Mudança”, Liz Tran descreve quatro arquétipos que ajudam a entender como cada pessoa executa e reage em momentos críticos:
Esse perfil valoriza planejamento, consistência e padrões elevados. Executa com disciplina, é confiável e não desiste facilmente. Em ambientes estáveis, tende a ter alta performance.
O desafio surge quando o cenário muda rápido demais. O excesso de perfeccionismo pode travar decisões e atrasar ações. Para evoluir, o neurocirurgião precisa agir mesmo sem todas as respostas.
O romancista executa melhor quando tem autonomia. É curioso, antenado e se adapta rápido a novas ideias. Inspira mudanças e costuma estar à frente do seu tempo.
Por outro lado, pode usar a mudança como fuga. Em momentos difíceis, tende a trocar de direção em vez de sustentar a execução até o fim. Alta performance, aqui, exige disciplina e compromisso com a realidade.
Quanto mais caótico o cenário, mais esse perfil se destaca. O bombeiro mantém a calma, resolve crises e entrega resultados quando outros travam.
O risco está em viver apenas no modo emergência. A falta de planejamento pode comprometer resultados de longo prazo. Para crescer, o bombeiro precisa transformar reação em estratégia.
Movido por entusiasmo e propósito, o astronauta executa rápido e se adapta com facilidade. Assume riscos, inova e não se intimida com mudanças.
O ponto fraco está na execução contínua. Ideias avançam mais rápido do que a entrega. Para alcançar alta performance sustentável, esse perfil precisa desacelerar, estruturar e concluir.
