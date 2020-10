Burger King e Lacta Diamante Negro lançam linha de sobremesas

O Burger King acaba de anunciar o lançamento de uma linha de sobremesas em parceria com a Lacta. A rede de fast-food apresenta três novidades com Diamante Negro: Sundae, Balde e Shake. Todas elas estarão disponíveis nos restaurantes do BK distribuídos pelo Brasil. No serviço de delivery, os consumidores podem encontrar o Shake Diamante Negro.

“Ao visualizarmos que os termômetros prometem subir nos próximos dias, entendemos que seria bacana que os nossos clientes pudessem ganhar novas opções de sobremesas para refrescar esse momento”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

Essa não é a primeira vez que as empresas se unem. Recentemente, a Mondelez, dona da marca Diamante Negro, lançou junto com o BK o Shake de Halls. “Buscamos estar presentes com as nossas marcas em diferentes momentos de consumo, desenvolver novos formatos e a parceria com o Burger King nos traz estas possibilidades”, afirma Juliana Prestes, gerente de soluções alimentares da Mondelēz Brasil.

O Sundae, o Balde e o Shake Diamante Negro são edições limitadas e estarão disponíveis no cardápio do BK até que durem os estoques.