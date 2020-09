Burger King lança shake e sundae de Halls preto para comemorar Dia do Sexo

A rede de fast-food Burger King e a Halls, marca de balas da Mondelēz International, firmaram parceria para o lançamento de duas sobremesas: sundae e shake com calda inspirada no sabor de Halls Extra Forte. A novidade em edição limitada foi desenvolvida especialmente para o Dia do Sexo, comemorado no dia 6 de setembro.

Para comunicar a combinação entre os dois produtos, começa nesta quinta-feira, 3, uma campanha interativa nas redes sociais. As principais interações entre as marcas acontecem no Twitter, que convida os usuários a participar da conversa.

A campanha foi desenvolvida pela David SP e teve início com o Burger King tentando flertar com Halls no Twitter: “@HallsBrasil, por acaso vc já tem planos pro Dia do **** (6/9)????”. Halls não deixa o Burger King sem resposta e aproveita para convidar os consumidores para a conversa: “Parece que a quarentena tá deixando o pessoal mais saidinho… Vcs acham que a gente deve responder?” A brincadeira no digital se desdobra até o fim de semana.

“Estamos animados com a nossa parceria com a Halls e com a campanha que, desenvolvida pela David SP, promete interações ousadas e divertidas nas redes sociais”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

A estratégia também inclui conteúdos produzidos por influenciadores e uma série de posts bem-humorados para os usuários compartilharem no Dia do Sexo — seja para mandar aquela indireta para o contatinho ou mesmo para esquentar a relação em casa.

“Estamos atentos ao que nossos consumidores estão falando e sabemos que Halls Extra Forte, para os íntimos ‘Halls preto’, é muito associado ao tema de encontros entre casais. Por isso, pensamos em uma parceria que abraçasse nossa ideia, mantendo o tom de voz da marca e reforçando os benefícios do produto”, diz Anna Carolina Teixeira, diretora de gomas e balas da Mondelēz Brasil.