BTG Pactual lança campanha com Rodrigo Hilbert e reforça posicionamento como banco completo

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) lançou nesta segunda-feira, 27, uma nova campanha institucional com foco em apresentar sua atuação como um banco completo. O ator e apresentador Rodrigo Hilbert é o novo embaixador da marca, protagonizando filmes publicitários que abordam funcionalidades do app, benefícios para viagens e outros serviços oferecidos pelo banco de investimentos.

A campanha conta ainda com o chef Alex Atala e a influenciadora e empreendedora Silvia Braz, embaixadores que participam de conteúdos digitais voltados a destacar a diversidade de serviços e produtos do banco.

Desenvolvida pela agência Artplan e produzida pela Delicatessen, a ação utiliza o slogan: "Quem espera mais de um Banco, merece o BTG". Entre os destaques da campanha estão benefícios como o cashback do IOF em viagens internacionais, descontos no Terminal BTG Pactual e acesso a mais de mil salas VIP, além do aplicativo reconhecido pela FGV como o melhor para investir.

"Queremos que o público reconheça o BTG Pactual como um banco completo, seja para quem busca investir, empreender ou simplesmente usar nossos serviços no dia a dia. É uma campanha que conecta os benefícios da marca com as necessidades dos nossos clientes, reforçando atributos que proporcionam experiências de excelência", diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

A veiculação inclui TV, cinema, mídia exterior (OOH e DOOH), plataformas de streaming, rádio, publicações impressas e digitais. Nas redes sociais, o banco publicará conteúdos interativos e bastidores das filmagens.