O novo bar de drinques de Alex Atala em São Paulo

São Paulo vive uma nova era dos clubes voltados aos esportes e ao networking. Entre as inaugurações do ano está o Resid Club & Hotels, que possui sócios como Paulo Henrique Barbosa, Claudia Ribeiro e Alex Atala. Para além do clube fechado, o chef conhecido mundialmente traz um gostinho do que o clube proporciona aos membros com um bar em São Paulo, o Resid Bar.

Dentro do restaurante Dalva e Dito, o novo espaço localizado nos Jardins combina alta gastronomia com curadoria brasileira.

O local une alta gastronomia, arte e música e possui inspiração nas vivências cosmopolitas de sua idealizadora, Claudia Ribeiro Bernstein, Chief Hospitality Officer do Resid.

“As ideias estão fervilhando para os cardápios e a hospitalidade dos hotéis e experiências que criamos. O Resid Bar é a primeira parada para se ter a vivência do que vamos oferecer aos membros. São pratos e ingredientes que estarão de alguma forma em Búzios, Noronha e outros destinos que possamos ter. Mas em cada lugar, vamos incluir também adaptações locais. Sempre com propósito e brasilidade”, conta Atala.

O menu assinado por um dos maiores chefs de gastronomia do Brasil destaca a cozinha brasileira, com ingredientes típicos da cultura nacional com pratos pensados para serem compartilhados. A carta de bebidas conta com drinques autorais, assinados pelos sócios do Resid.

Para além da gastronomia, há o Resid Bar Happenings, uma curadoria de ativações que vão de sets de DJs a degustações e workshops. Já para quem aprecia arte, o espaço ainda contará com exposições rotativas de jovens artistas brasileiros.

“O Resid Bar é uma grande entrega de 2024 e que já é um aperitivo da nossa hospitalidade, do nosso jeito de servir. Nossos membros vão usufruir de benefícios exclusivos e novos clientes poderão ter uma degustação das experiências Resid e do está vindo por aí em nossos hotéis,” diz Barbosa.

"Moro em Nova York há dez anos e pelo meu lifestyle na cidade, sinto falta de um lugar para receber amigos e tomar drinques com comidinhas locais gostosas. O Resid Bar tem essa proposta. Este projeto é um marco para o Resid. Criamos um espaço que reflete nossa visão de hospitalidade, com uma curadoria de design e gastronomia que dialoga com a essência do público brasileiro e estrangeiros visitando o Brasil", diz Claudia.

O negócio atua em duas frentes, Resid Destinations, com hotéis próprios em construção nos destinos mais icônicos do Brasil e Resid Experience, que oferece eventos exclusivos, workshops e experiências culturais e gastronômicas. O Resid Bar é o primeiro espaço físico inaugurado do clube que será aberto tanto para membros, quanto para o público geral e promete muitas novidades para 2025.