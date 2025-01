BTG Pactual abre inscrições para programa de aceleração voltado à conservação ambiental

O BTG Pactual, banco de investimentos da América Latina, abriu as inscrições para a 12ª edição do BTG Soma, desta vez com foco na conservação ambiental. As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro e o programa oferece capacitação gratuita a organizações, negócios sociais e cooperativas que atuem na preservação da biodiversidade brasileira.

A iniciativa inclui uma jornada online de aprendizado, com mentorias conduzidas por voluntários do banco, atividades práticas e um comitê social formado por especialistas referências no tema para apoiar as etapas de seleção e aceleração.

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, destacou que o objetivo do programa é fortalecer a gestão dessas organizações e ampliar o impacto positivo nas comunidades e ecossistemas onde atuam.

“O BTG Soma Meio Ambiente reflete nosso compromisso com a sustentabilidade e com iniciativas transformadoras. Queremos oferecer ferramentas que aumentem a gestão financeira e a capacidade de impacto dessas instituições”, disse Sallouti.

Na edição de 2024, todas as organizações selecionadas superaram suas metas, com melhorias nos modelos de negócios e gestão. “É inspirador ver o crescimento das participantes a cada edição. Estamos ansiosos para apoiar instituições que contribuam para a preservação ambiental e o desenvolvimento social”, complementou Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do BTG Pactual.

Entre os destaques do ano passado, estão os negócios de impacto: Nosso Mangue (Alagoas), Cooprima (Pará) e Fundação Mamíferos Aquáticos (Pernambuco). O primeiro, por exemplo, propos ampliar o faturamento em 10% durante o período da aceleração e atingiu 222% de aumento com as ações implementadas.

Comitê social

Um comitê formado por especialistas reconhecidos no setor ambiental e de negócios sociais apoia a seleção e o desenvolvimento das organizações participantes. Entre os membros estão Alex Atala, chef e fundador do Instituto Atá, e Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Boticário, além de outros líderes como Alexandre Bossi (SOS Pantanal) e Marina Cançado (Converge Capital).

Como se inscrever

As inscrições são abertas a organizações com, no mínimo, um ano de operação e CNPJ ativo. Os candidatos devem comprovar seu foco na conservação ambiental por meio de documentos e indicadores. Além disso, é necessário que pelo menos duas lideranças participem do programa, que exige dedicação de seis horas semanais ao longo de cinco meses. Os interessados podem se inscrever neste site.