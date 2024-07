Brasil supera Olimpíadas de Tóquio com recorde de patrocinadores em Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris estabeleceram um novo recorde para o Time Brasil, agora com 21 patrocínios oficiais. O número representa um aumento de 61% em comparação com as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que contaram com 13 parceiros.

A lista é extensa e abrange empresas de mais de 10 setores distintos, como moda, com a Riachuelo responsável pelos uniformes do desfile de abertura; energia, com a Neoenergia; turismo, representado pelo Grupo Águia; e telefonia, com a Vivo. A maioria dos contratos se estende até o final de 2024, embora alguns já tenham sido firmados até a próxima Olimpíada, em 2028.

A Newon é uma das marcas que renovou seu patrocínio ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) este ano. A parceria inclui benefícios exclusivos, como a prestação de serviços médicos aos atletas do Time Brasil. Em contrapartida, a empresa pode realizar ativações de marca nos locais oficiais do comitê em Paris, como a Casa Brasil.

De acordo com dados do COB, a arrecadação com patrocínios no período de ciclo olímpico, de 2021-24, foi R$ 105,5 milhões. Em contraste, o relatório de 2019 (ano anterior ao fim do último ciclo, com os Jogos ocorrendo apenas em 2021 devido à pandemia de covid-19) mostrava contas a receber de R$ 3,8 milhões.

“A estratégia acertada do COB em reposicionar a marca Time Brasil, aproximar os esportes olímpicos do mercado publicitário, criar novos assets como a Casa Brasil e o Parque Vila Olímpica, e ainda convocar a apaixonada torcida brasileira para torcer, mostram um resultado impressionante e aumentam ainda mais a expectativa por recorde de audiência e medalhas”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Na visão de Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, o número recorde de patrocinadores do Time Brasil demonstra o grande interesse das empresas em se associar com o esporte olímpico brasileiro. "O foco agora deve ser na entrega e no pós venda junto aos patrocinadores para que várias parcerias se renovem para o próximo ciclo olímpico", complementa o especialista em marketing esportivo.

Atletas na mira dos patrocínios

Além do Time Brasil, as marcas estão cada vez mais atentas aos atletas. A pesquisa Sponsorlink, que analisa os hábitos e atitudes dos fãs de esportes, revela que 87% dos brasileiros conectados têm interesse pelas Olimpíadas, o maior índice entre todos os campeonatos esportivos. Além disso, 62% confiam e 60% gostam das marcas que patrocinam eventos esportivos.

Dos 274 atletas brasileiros que estão disputando os Jogos de Paris, 30 foram destacados em análise recente do Ibope Repucom. A pesquisa “Por Um Lugar No Pódio” revelou os esportistas com maior potencial de medalha e suas marcas patrocinadoras.

Considerando a amostra de 30 atletas, foram contabilizados 196 patrocínios de 132 marcas diferentes, com uma média de 6,5 marcas por atleta. Os cinco setores com maior volume de patrocínios representam praticamente a metade (47%) de todos os acordos, com destaque para “Moda e Vestuário” (que lidera com 27 patrocínios ou 14% do total), seguido por “Financeiro” (liderado pelo Banco do Brasil com sete atletas) e “Equipamentos Esportivos” (com 18 patrocínios), “Alimentação” (com 8% de participação) e “Petróleo”, representado totalmente pela Petrobras a 13 atletas diferentes.

A marca de licor Ballena, por exemplo, investe cerca de R$ 1 milhão por ano em esportes. Atualmente, está patrocinando Mateus Isaac, atleta de windsurf. O contrato, firmado dois meses antes dos Jogos de Paris, tem duração até as próximas Olimpíadas.

“Windsurf combina perfeitamente com a nossa marca – é um esporte de praia, descolado e com vento. Escolhemos Isaac por dois motivos: ele é um destaque no esporte, com ótimos resultados, e tem o perfil ideal para representar a marca globalmente. Nosso plano é sempre incentivar e apoiar o esporte e principalmente os atletas brasileiros que são carentes de patrocínio", diz Fernando Gorayeb, co-fundador e CEO de Ballena.

Os mais cobiçados

São os atletas do surfe e do skate, modalidades estreantes na última edição dos Jogos Olímpicos, que contam com o maior volume de patrocínios individuais, de acordo com o levantamento da Ibope Repucom.

Os três atletas do surfe considerados no estudo contam, em média, com mais de 11 patrocínios liderado por Filipe Toledo com 16 marcas, como Banco do Brasil, Corona, JBL, Oakley, Hurley, Monster entre outras.

Os três atletas de skate analisados possuem, em média, 10 marcas parceiras cada. Rayssa Leal, de apenas 16 anos e medalhista de prata em Tóquio, lidera com 13 marcas. Entre seus patrocinadores estão Banco do Brasil, Samsung, Nike, Vivo, Nescau, Monster, Lego e a marca de artigos de luxo Louis Vuitton.

Casa Brasil, a casa das marcas

Em Paris, a Casa Brasil está servindo como um ponto de encontro para brasileiros com diversas ativações de marcas. A empresa de infraestrutura esportiva Recoma, por exemplo, conta com uma área destinada a receber clientes, atletas e autoridades. Estão confirmados nomes, como Maurren Maggi, campeã olímpica no salto em distância em Pequim 2008; Arthur Zanetti, ouro nas argolas em Londres 2012 e prata no Rio 2016; e Rafael (Baby) Silva, medalhista nos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio.

"A Casa Brasil é um verdadeiro epicentro de celebração, onde marcas, fãs e atletas se encontrarão para momentos inesquecíveis. Ativações interativas e a presença de nossos heróis olímpicos criam uma atmosfera vibrante, intensificando a conexão emocional e elevando o engajamento das marcas a novos patamares", explica Artur Mahmoud, diretor de negócios da End to End, produtora de conteúdo oficial das redes sociais do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos.

A empresa também conta com uma embaixadora especial em Paris. Erika Coimbra, medalhista olímpica no voleibol em Sydney 2000, estará presente para interagir com o público e promover as modalidades esportivas. No espaço, há quadras - poliesportiva e de vôlei de areia - para a prática de esportes.

“Nós temos um compromisso muito forte com o investimento no esporte, sobretudo na área de infraestrutura. Sempre trabalhamos para proporcionar uma oportunidade aos atletas de competir e treinar em estruturas de padrão internacional. Estamos muito felizes por marcar presença na Casa Brasil e levar nossos embaixadores”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa que possui mais de 25 mil contratos atendidos e mais de 5 milhões de metros quadrados na instalação de pisos de várias modalidades.

Patrocinadores do Time Brasil