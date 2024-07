Ginástica artística hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta quarta-feira, 31

O atleta Diogo Soares compete nesta quarta-feira, 31 de julho, na final do individual geral masculino da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição começará às 12h30, com transmissão ao vivo pelo SporTV e estará disponível online no Globoplay.

A ginástica artística é um esporte que exige força, flexibilidade, coordenação e precisão. É composta por várias modalidades, como solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Competidores executam uma série de movimentos em cada aparelho, sendo avaliados por juízes que atribuem notas baseadas na dificuldade e na execução dos movimentos. A ginástica artística é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos e sempre atrai grande atenção do público.

Nesta terça-feira, 30, a equipe feminina de ginástica artística conquistou a medalha de bronze. Rebeca Andrade fez a maior nota da equipe em todos os aparelhos: salto (15.100), solo (14.200), trave (14.133) e paralelas (14.533). Ela ficou com a pontuação próxima à sua maior adversária, Simone Biles, que desempenhou com salto (14.900), solo (14.666), trave (14.363) e paralelas (14.400).

Que horas começa a ginástica artística nas Olimpíadas 2024 hoje, quarta-feira, (31)?

A competição desta quarta-feira, 12h30, com o atleta Diogo Soares terá transmissão ao vivo no SporTV.

Onde assistir online a ginástica artística masculina hoje, quarta-feira (31)?

Você pode assistir a competição online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo a ginástica artística masculina hoje, quarta-feira (31)?

Quais brasileiros vão competir na ginástica artística hoje?

Diogo Soares é o único brasileiro competindo hoje na final do individual geral masculino da ginástica artística.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com