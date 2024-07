Olimpíadas 2024: Veja os resultados do Brasil no primeiro dia de disputa

Neste sábado, 27, os primeiros atletas brasileiros disputaram os Jogos Olímpicos de Paris.

Pela manhã, a estreia do Brasil no tênis e no skate foi adiada por causa das chuvas, atrapalhando o cronograma dos competidores, mas só no primeiro dia de competição vimos a seleção brasileira competir em mais de 10 modalidades.

Veja os resultados dos atletas brasileiros no primeiro dia dos Jogos Olímpicos:

Remo

Lucas Verthein e Beatriz Tavares conquistaram o terceiro lugar e conseguiram vaga direta para as quartas de final.

Hipismo (misto) – Adestramento

Marcio Jorge, Carlos Parro, Rafael Losano conseguiram o 12º lugar no primeiro dia de competições de equipe do hipismo CCE (Concurso Completo de Equitação). Os primeiros colocados foram Reino Unido em primeiro lugar, Alemanha em segundo e França em terceiro.

Judô

Michel Augusto e Natasha Ferreira ficam fora da disputa pela medalha olímpica. Ambos perderam por judocas japoneses nas oitavas de judô.

Tiro esportivo (masculino)

O carioca Philipe Chateaubrian disputou a fase classificatória da pistola 10 metros, mas não conseguiu se classificar. Ficou em 31º lugar geral entre 33 atletas.

Natação

Na natação, Guilherme "Cachorrão" Costa ficou em quinto lugar e deu adeus ao sonho de conquistar medalha na prova dos 400 metros. Apesar da derrota, o nadador bateu o recorde sul-americano, com o tempo de 3m42s.

No feminino, Mafê Costa terminou em 7º lugar e se despediu não levou medalha. O tempo da brasileira foi 4m3s.

Esgrima

Na esgrima, Nathalie Moellhausen, uma das esperanças de medalha para o Brasil, passou mal por causa de um tumor e teve que abandonar as Olimpíadas. Em razão de seu estado de saúde, a atleta passará por uma cirurgia na quarta-feira, 31.

Vôlei

O voleibol masculino também não trouxe boas notícias, com a equipe brasileira estreando com uma derrota para a Itália. Após perder os dois primeiros sets para a Itália, o time liderado por Bernardinho encarou a derrota por 3 sets a 1.

A seleção brasileira masculina de vôlei retorna à quadra na quarta-feira, 31 de julho, para enfrentar a poderosa Polônia, que eliminou o Brasil nas quartas de final da última edição da Liga das Nações, no final de junho. Em seguida, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o Egito, no dia 2 de agosto.

Ginástica

Na ginástica artística, Arthur Nory cometeu erros que o deixaram fora da competição, enquanto Diogo Soares conseguiu encaminhar sua vaga para a final, mantendo a esperança de medalha para o país.

Canoagem Slalom

Ana Sátila conquistou a vaga na semifinal ao conquistar o 12º melhor tempo.

Basquete masculino

O Brasil enfrentou a anfitriã França e, apesar de ter começado bem o jogo, perdeu a primeira disputa olímpica por 78 a 66.

Surfe

A competição de surfe acontecem em Teahuppo, Taiti, e trouxe boas ondas para Gabriel Medina que garantiu vaga direta nas oitavas de final do surfe, com uma pontuação final de 13.50 (7.17 na primeira onda e 6.33 na segunda)

João Chianca, mesmo usando um capacete por causa de um acidente grave em Pipeline, no Havaí, em dezembro do ano passado, conseguiu o primeiro lugar e conquistou também uma vaga direta para as oitavas de final.

Filipe Toledo caiu para repescagem.

