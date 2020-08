Brahma que levar estádio para dentro da casa dos consumidores

A marca de cerveja Brahma, da fabricante de bebidas Ambev, lança uma nova campanha que reforça o apoio ao futebol brasileiro. Peça visão de torcedores e daqueles que não ligam para os jogos, a marca convida o consumidor a refletir sobre as mesmas conexões criadas pelo futebol.

No filme, criado pela Africa, os momentos são retratados a partir de cenas registradas nos estádios e com histórias de torcedores reais de São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Sport, Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG, Internacional, Grêmio, Athletico-PR e Coritiba.

Além do vídeo, a Brahma realiza uma promoção que pretende levar o estádio para as casas dos consumidores. Serão cinco kits sorteados e compostos por uma poltrona, uma cervejeira estilizada Brahma, um equipamento completo de home theater, uma televisão, além de copo de plástico, balde para cerveja, mochila, abridor de garrafa e flâmula.

Para participar, basta comprar 12 Brahmas e cadastrar o cupom fiscal no site oficial da promoção. Todos os tipos de Brahma são válidos para concorrer, e a Brahma Duplo Malte dobra as chances. Os cupons podem ser cadastrados até o dia 20 de outubro, e o sorteio final acontece no dia 29 do mesmo mês. Prêmios instantâneos também serão dados na ação idealizada pela África e Score.