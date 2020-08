Boneca Baby Alive que cresce e tem 3 fases da infância é aposta da Hasbro

A fabricante de brinquedos Hasbro anuncia no Brasil o lançamento da boneca Baby Alive Baby Grows Up. O modelo passa a ser comercializado nesta segunda-feira, 3. Inicialmente, a boneca é um bebê que, com a primeira mamadeira, abre os olhos e passa a responder a estímulos. Após ser ninada e tomar mais mamadeira, ela cresce e fica sentada, reagindo com frases e sons. Por fim, com mais alguns estímulos e com a “comida”, ela cresce, se levanta e fica mais alta. No total, a boneca cresce 10 centímetros.

Segundo a fabricante, o produto também traz uma surpresa, já que não é possível descobrir a cor dos olhos e cabelos — disponíveis em duas opções — até o crescimento da boneca. “Acreditamos que esse produto reforça a ideia do cuidado tão falado durante a pandemia do novo coronavírus, independentemente do gênero de quem brinca”, diz Maiko Paula, presidente da Hasbro no Brasil.

Apesar de a nova boneca estar disponível em somente um gênero e tom de pele, a intenção é reforçar a mensagem “Todos Podemos Cuidar”. No ano passado, foi com esse mote que a Hasbro lançou um comercial mostrando porque os meninos podem brincar de boneca. Em outras ocasiões a companhia apostou no lançamento de bonecas negras. “Há mais de uma década olhamos para a diversidade de forma contínua e vamos continuar com esse propósito”, diz Kellen Silverio, diretora de marketing.

Negócios

Neste ano, a Hasbro vendeu cerca de 38 bonecas por hora no Brasil. Apesar disso, a empresa registrou globalmente queda de 12,6% na receita líquida, indo para 860,3 milhões de dólares. Por aqui, há a expectativa de que o Dia das Crianças consiga promover um crescimento, apostando também no retorno das lojas de brinquedos e reabertura de centros comerciais.

“O setor de brinquedos em geral sofreu por não ser essencial, mas estamos confiantes com a reabertura ao apresentar produtos inovadores como a Baby Alive Baby Grows Up, que levou mais de um ano para ser desenvolvida”, afirma Paula.

A boneca que já pode ser encontrada no e-commerce de parceiros como Amazon e Magazine Luiza tem preço sugerido de 599,99 reais.