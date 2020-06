Bombril se envolve em polêmica com produto associado ao racismo

A fabricante de produtos de limpeza Bombril se envolveu em polêmica nas redes sociais por conta do produto “krespinha”.

Os internautas acusaram a marca de ignorar os protestos antirracistas que acontecem ao redor do mundo ao associar o produto com os cabelos crespos. Nesta manhã, a hashtag #BombrilRacista já era uma das mais utilizadas no Twitter.

A campanha também foi comparada com uma de 1952 da esponja “krespinha”, lançada pela S. A. Barros Loureiro Indústria e Comércio, e vendida na Sabarco, em São Paulo. Na propaganda uma menina negra aparecia ao lado da esponja.

Uma usuária do Twitter pontuou: “Sabemos muito bem que associações racistas entre o cabelo crespo e os produtos da marca são recorrentes, e alguém resolver transformar tudo isso em campanha de marketing é, no mínimo, uma falta de bom senso gigantesca”.

“Ah, mas a Bombril não *teve a intenção* de ser racista. Mimimi” Abaixo, uma propaganda de 1952, e o novo lançamento da marca. https://t.co/c5PYbyyD7i pic.twitter.com/XHgYaUkwbY — Marina Amaral (@marinamaral2) June 17, 2020

Outra disse que: “Em 1952, uma esponja de nome idêntico era vendida no país e usava o desenho de uma menina negra em seus anúncios. Alheia aos crescentes debates sobre racismo, a @BombrilOficial resolveu relançar o produto”.

A “krespinha” não é um produto novo no mercado. Em 1952, uma esponja de nome idêntico era vendida no país e usava o desenho de uma menina negra em seus anúncios. Alheia aos crescentes debates sobre racismo, a @BombrilOficial resolveu relançar o produto, mantendo o nome original. pic.twitter.com/MqJ1b4lEDu — yasmin santos (@yasminsmp) June 17, 2020

Nas redes sociais da marca não há peça publicitária recente com o produto. Procurada por Exame, a Bombril ainda não se pronunciou.