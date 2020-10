Bombay, da Bacardí, lança gin com infusão de amoras e framboesas

A fabricante de bebidas Bacardí lança no Brasil o seu primeiro gin saborizado, Bombay Bramble. O produto é feito com London Dry Gin e infusão de amoras e framboesas frescas, responsáveis pela cor avermelhada e pelo sabor da bebida.

“Trouxemos uma novidade não só para o processo produtivo, mas também para a pesquisa de ingredientes e para a extração de sabores, como forma de garantir uma experiência mais refinada, complexa e sofisticada. Notamos que consumidores e bartenders estão cada vez mais buscando ingredientes e bebidas naturais. Hoje, os gins saborizados representam aproximadamente 4% de toda a categoria de gin no Brasil. Nossa expectativa é que Bramble atinja essa mesma relevância dentro do nosso negócio de gin na Bacardi Brasil”, diz Veridiana Carvalho, head de marketing da Bacardí Brasil em entrevista exclusiva para EXAME.

O Gin Bombay é destilado por meio de um processo de infusão à vapor que acontece na destilaria da empresa na cidade de Laverstoke Mills no Reino Unido. O produto chega às principais redes de varejo de São Paulo e Rio de Janeiro ainda este mês e está disponível para todo o país nos parceiros de e-commerce.

O e-commerce é também uma alternativa na pandemia. “Tivemos impactos com o fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas, além do cancelamento de eventos. Além disso, tivemos que adaptar a nossa estratégia rapidamente e ajustar a rota mês após mês. Por um lado, perdemos faturamento proveniente do canal on trade e dos eventos, e por outro lado, o varejo e o e-commerce cresceram de forma acelerada, mas não podemos divulgar esses resultados por sermos de capital fechado”, afirma Carvalho.

No mundo o gin é uma das bebidas com maior taxa de crescimento. Segundo a IWSC, entre 2013 e 2018 a taxa de crescimento anual da categoria de gins premium foi de 14,7% no mundo, enquanto a categoria super-premium cresceu 25,5% e a ultra-premium impressionantes 50,1%.

“O mercado de gin no Brasil e no mundo está em constante ascensão e, enquanto companhia, queremos fortalecer a categoria como um todo. Com esta inovação, queremos atrair novos consumidores e fidelizar aqueles que já demonstram preferência por essa bebida”, diz Carvalho.

