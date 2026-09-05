Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, recebe alta após 80 dias internado

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, recebeu alta médica neste sábado, 5, após 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

Parreira deixou a unidade por volta das 11h, sob aplausos e gritos de “É campeão!”. Segundo o hospital, ele seguirá em acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do quadro geral.

O ex-treinador havia sido internado em 16 de junho por insuficiência respiratória aguda, provavelmente causada por toxicidade pulmonar medicamentosa.

Por que Carlos Alberto Parreira foi internado?

Parreira precisou de:

Ventilação mecânica invasiva;

Hemodiálise;

Outros procedimentos de suporte durante a internação.

Nos primeiros dias, o ex-técnico apresentou inflamação pulmonar e precisou de aparelhos para respirar.

No fim de junho, o quadro piorou após um sangramento nasal, que exigiu um procedimento de cauterização.

Parreira passou por traqueostomia e hemodiálise

No início de julho, o estado clínico de Parreira voltou a piorar. Ele foi submetido a uma traqueostomia e passou a precisar de hemodiálise.

O quadro permaneceu grave nos dias seguintes.

A partir da segunda metade de julho, houve melhora. Em 27 de julho, o ex-treinador deixou a UTI e foi transferido para a unidade semi-intensiva.

Na ocasião, o hospital informou que ele estava “lúcido e colaborativo” e com a função renal estabilizada.

Parreira seguirá tratamento fora do hospital

Após a alta, o acompanhamento médico continuará em casa e em consultas ambulatoriais.

O hospital informou que Parreira recebeu alta após superar um período prolongado de internação e de cuidados intensivos.

Quem é Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira é um dos treinadores de futebol mais vitoriosos e importantes da história do esporte brasileiro, famoso principalmente por comandar a conquista da Copa do Mundo de 1994.

Ele também venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005 pela seleção. Além disso, integrou a comissão técnica do Brasil como preparador físico no tricampeonato mundial de 1970.