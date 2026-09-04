Com rebranding, Smart Fit quer mudar imagem de academia para ecossistema wellness

A Smart Fit passou os últimos anos investindo para deixar de ser apenas uma rede de academias e se tornar um ecossistema de wellness. Mas, como disse o CEO da companhia em entrevista à EXAME, o mercado ainda não entendeu muito bem essa mudança. Assim, para fixar o modelo expandido como marca, a Smart Fit estreia nesta sexta-feira, 4, um novo posicionamento e identidade visual.

O novo conceito, "É mais que Fit. É Smart Fit.", é apresentado em uma campanha criada pela Milá para múltiplas plataformas. A proposta é reforçar que Smart Fit não é apenas um lugar onde o consumidor treina, mas um hub que reúne diferentes serviços ligados à saúde, ao bem-estar e à performance.

Em conversa com a EXAME, Gleyce Oliveira, CMO da Smart Fit, explica que a mudança de posicionamento reflete a própria evolução do negócio, além da necessidade de a marca caminhar lado a lado com essa transformação.

"A academia continua sendo o coração do nosso negócio, mas entendemos que essa jornada envolve diferentes necessidades e objetivos."

Uma jornada de saúde

O movimento acompanha uma transformação no próprio mercado de wellness, que passou a incorporar categorias além do exercício físico. Nutrição, acompanhamento personalizado, composição corporal e performance passaram a fazer parte da mesma jornada de consumo.

Para a Smart Fit, a vantagem competitiva estaria justamente em combinar a escala física de uma rede com milhares de unidades com uma camada digital capaz de conectar esses serviços.

"O nosso diferencial está na combinação de escala, conveniência, tecnologia e integração."

O aplicativo é peça-chave nessa estratégia. Segundo a executiva, o app permite conectar serviços como avaliação corporal, nutrição e orientação de treinos. A ideia é que essas soluções deixem de funcionar como ofertas independentes e passem a compor uma jornada integrada do usuário.

"Queremos dar mais visibilidade e protagonismo à experiência integrada que oferecemos ao consumidor. A academia continua sendo o coração do nosso negócio, mas entendemos que essa jornada envolve diferentes necessidades e objetivos. E o app consegue reunir diferentes serviços, dados e ferramentas, criando uma relação mais contínua e próxima com nossos alunos", diz a CMO.

Mudança de percepção

A empresa sabe que o desafio agora é fazer com que o consumidor mude a percepção que tem da empresa e passe a enxergar a Smart Fit como um lugar para além de musculação ou cardio.

"Não queremos apenas oferecer diferentes serviços sob uma mesma marca, mas construir uma experiência em que eles possam se complementar de acordo com as necessidades de cada pessoa", afirma Oliveira.

Segundo a CMO, o rebranding traz uma nova paleta de cores, a família tipográfica proprietária Smart Fit Muscle Display, uma iconografia exclusiva e ilustrações dinâmicas criadas para representar serviços, conceitos e elementos do ecossistema de forma simples e reconhecível.

O reposionamento é global, com flexibilidade para que cada país possa adaptar a comunicação e a experiência à sua realidade.

"O objetivo é modernizar a expressão da marca, ampliar suas possibilidades de comunicação e, ao mesmo tempo, preservar o reconhecimento que a Smart Fit já construiu", diz.

O sucesso do reposicionamento, sgeundo Oliveira, será medido pelo uso dos serviços, pelo engajamento com o aplicativo e, principalmente, pela capacidade de fazer essa nova percepção chegar à experiência real do consumidor.

"Não queremos que o novo posicionamento fique apenas na comunicação. É importante que ele seja percebido na experiência real do consumidor."