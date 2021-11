Black Friday: Magalu aposta em produtos premiums; descontos chegam a 80%

A varejista Magazine Luiza aproveita a Black Friday com apostas em produtos de linha premium. Segundo a companhia, os itens estão entre os mais buscados no e-commerce e já estão com descontos que podem chegar a 80%.

Smartphones top de linha, TVs com telas acima de 55 polegadas, geladeiras de inox estão entre os mais pesquisados nos últimos dias.

Já entre os mais favoritados estão iPhone 11, Smart TV 50" com tecnologia 4K e Geladeira Top Freezer, de 400 litros, com dispenser de água.

Veja algumas das ofertas: